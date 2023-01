Borracce personalizzate, mai più senza

Le borracce personalizzate sono comodissime, utili e perfette per ogni occasione

Quello delle borracce personalizzate è un fenomeno che negli ultimi anni è letteralmente esploso. Se fino a poco tempo fa la borraccia era un oggetto appannaggio degli sportivi, oggi praticamente tutti ne fanno uso. Sì, perché la coscienza ambientalista collettiva è in aumento ed è dunque chiaro a tutti che limitare l’uso della plastica è un bene per il pianeta e per chi lo abita.

Pertanto a scuola, in ufficio, nel tempo libero, in palestra, ci si va muniti di borraccia.

Ecco perché, in questo scenario, le borracce personalizzate sono degli omaggi perfetti anche per le aziende che desiderano sensibilizzare i propri clienti, dipendenti e fornitori al tema della sostenibilità ambientale.

Il ritorno di immagine è garantito

Ogni occasione è buona per regalare una borraccia personalizzata ai propri clienti o potenziali: una fiera, un evento aziendale, un momento di incontro. E ogni occasione è buona per regalare un borraccia personalizzata anche ai propri dipendenti, per esempio per le festività natalizie, per esempio per festeggiare un anniversario o semplicemente per dare un messaggio. Regalare una borraccia personalizzata, infatti, significa voler aiutare l’ambiente, evitando lo spreco delle bottiglie e dei bicchieri di plastica. Pertanto, le aziende che omaggiano clienti e dipendenti con una borraccia avranno di sicuro un positivo ritorno di immagine, poiché saranno riconosciute e percepite come imprese green, rispettose dell’ambiente, desiderose di fare da volano per un approccio collettivo votato al rispetto del pianeta. Dal canto loro, coloro che riceveranno l’omaggio, dunque clienti, fornitori e dipendenti, si sentiranno “coccolati” e oggetto di attenzione da parte di un’azienda che dimostra di avere a cuore il benessere delle persone e anche dell’ambiente.

Un regalo per tutti

Rispetto ad altri gadget personalizzati, le borracce sono un gift che va bene per tutti, non importa l’età, il genere, lo stile di vita. D’altro canto, tutti devono idratarsi, uomini, donne, ragazzi, sportivi, sedentari, giovanissimi, più anziani. E pertanto, più di altri omaggi, potranno essere regalate a un pubblico trasversale, senza che ci sia la necessità di differenziare l’omaggio in funzione di criteri particolari.

A ciascuno la sua borraccia

Però, sebbene l’impiego sia sempre lo stesso – e cioè contenere acqua o altre bevande – non tutte le borracce sono uguali. Cambia infatti la capienza, il materiale in cui sono realizzate, il design, l’estetica. Il consiglio è sempre di rivolgersi ad aziende che vantano una certa esperienza nel mondo dei gadget aziendali. Tali realtà, infatti, potranno proporre collezioni con svariati modelli di borracce e bottiglie personalizzate che si differenziano per colore, dimensione e capacità, meccanismo di apertura, materiale di cui sono realizzate. Quanto al materiale, normalmente si trovano in commercio borracce in metallo, plastica o tritan. Quest’ultimo è un materiale all’avanguardia che resiste ottimamente agli urti e rende le borracce plastica personalizzate completamente ecologiche e riciclabili. Inoltre è un materiale sicuro perché, a differenza del PVC e del policarbonato, anche dopo essere stato a contatto per molto tempo con i liquidi e in diverse condizioni di temperatura, non rilascia alcuna sostanza chimica.

A seconda del budget e dei propri gusti personali, dunque, non sarà difficile trovare la borraccia personalizzata più giusta per il proprio contesto. Per non sbagliare, ci sono delle indicazioni di carattere generale che possono servire per indirizzare verso la scelta della borraccia più giusta. Per esempio, se il target sono dei bambini, meglio optare per le borracce personalizzate di plastica con la cannuccia; se, invece, ci si rivolge a un pubblico di sportivi, meglio optare per un modello in tritan o in metallo.

Se, invece, l’obiettivo sono clienti e dipendenti, la scelta ideale è un’elegante borraccia in alluminio.

Il logo è importante

Chiarita l’utilità delle borracce ed evidenziato il ritorno positivo in termini di immagine, è bene affrontare un ultimo tema, quello della personalizzazione dell’omaggio.

Stabilito il colore, il materiale e il modello, non resta che scegliere come e dove posizionare il logo dell’azienda sulla borraccia.

La scelta del tipo di personalizzazione dipende molto dal modello della borraccia, poiché occorre individuare l’area di stampa migliore e la tecnica di stampa che meglio viene supportata. Per esempio, se si scelgono borracce in alluminio, è bene personalizzarle con l’incisione laser che non soltanto risulta elegante e professionale, ma è anche indelebile. Le borracce in metallo, in plastica e in vetro possono essere personalizzate anche con la tampografia, una tecnica di stampa economica che permette di riprodurre il logo aziendale a colori piani, senza sfumature.

Per alcuni modelli di borracce è anche possibile la serigrafia circolare, una tecnica di stampa monocolore con la quale il logo coprirà quasi l’interna superficie.

Va precisato che la tecnica di stampa e il quantitativo di borracce da personalizzare che verranno ordinate può incidere sui tempi di consegna dei gadget: pertanto, se si intende omaggiare le borracce in una determinata occasione, meglio calcolare bene le tempistiche e muoversi per tempo. In ogni caso, salvo particolari situazioni, le aziende serie che operano nel segmento dei gadget aziendali garantiscono tempi di produzione e consegna che variano tra la settimana e i dieci giorni. E’ comunque spesso disponibile la consegna express, che però va concordata.