Mercatini di Natale a Lubiana: perché scegliere la Slovenia

A colorare Lubiana nel periodo natalizio ci pensano i Mercatini di Natale. Luci, colori e neve danno la possibilità ai visitatori di immergersi in un’atmosfera fiabesca. Questa è sicuramente una delle città più belle da visitare in questo periodo, un po’ sottovalutata. Ogni giorno nelle piazze, dall’1 dicembre al 2 gennaio la capitale della Slovenia accoglie i suoi visitatori con eventi, luminarie e naturalmente con i suoi Mercatini. Vediamo insieme quali sono i dettagli da conoscere sui Mercatini di Natale a Lubiana.

MERCATINI DI NATALE A LUBIANA: IL LUOGO PERFETTO PER TRASCORRERE IL PERIODO NATALIZIO

Lubiana, anche quest’anno come altri Paesi europei, accoglie nelle sue piazze i tanto attesi Mercatini di Natale. Nel mese di dicembre, il centro storico offre un’atmosfera vivace con gli addobbi di luci, i colori e le bancarelle. Una grande festa nella capitale della Slovenia, che si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie in inverno. I Mercatini si svolgono in diversi luoghi della città. Decorate a tema natalizio, le bancarelle in legno offrono artigianato, guanti, scarpe, copricapo, prodotti sloveni e tante altre idee regalo. Inoltre, all’interno delle casette di legno è possibile trovare i prodotti culinari del posto, tra miele, dolci e grappa. A Breg, situata nel centro storico di Lubiana vicino al fiume Ljubljanica, si tengono i Mercatini più tradizionali. Altri ancora si trovano sull’argine Petkovškovo nabrežje, nel cortile del Castello di Lubiana e nel mercato centrale in piazza Pogačarjev. I visitatori possono ammirare le decorazioni della capitale slovena, considerate tra le più belle in Europa. Sono state create dall’artista Zmago Modic.

Un evento, quello dei Mercatini di Lubiana, che permette di godersi giornate di relax e divertimento, tra camminate in mezzo alle bancarelle, concerti ed eventi realizzati nelle piazze. Oltre ciò, la città slovena offre davvero molto ai suoi visitatori in questo periodo dell’anno. Se avete, dunque, intenzione di visitare i Mercatini di Natale vi consigliamo di prendere in considerazione Lubiana.

Il Mercatino di Natale sull’argine di Breg apre dall’1 dicembre al 2 gennaio: dalle ore 10:00 alle 22: 00, ven e sab fino alle 23, 24 e 31 dicembre fino alle 18.00.