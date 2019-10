Brindisi Città del Natale 2019: tutto ciò che c’è da sapere

L’evento Brindisi la Città del Natale 2019 è pronto a emozionare i suoi visitatori, con questa nuova e speciale edizione. Si tratta del primo evento natalizio in Italia infatti si terrà dal 22 al 24 novembre 2019. Da mezzogiorno a mezzanotte, gli abitanti del posto e i turisti potranno immergersi nell’atmosfera natalizia.

A rendere il tutto speciale vi sono Mercatini di Natale sotto la neve artificiale, Brindisi Wine & Food Festival, Festival Show del Cioccolato, lo spirito natalizio e la presenza di Santa Claus. L’evento si preannuncia un altro successo dell’organizzazione di Antonio Urbino.

BRINDISI LA CITTÀ DEL NATALE 2019: L’EVENTO NATALIZIO IMPERDIBILE

Un grande evento, il primo natalizio in Italia, quello di Brindisi la Città del Natale 2019. Imperdibile occasione, questa, per immergersi completamente nella magia del Natale. Sui social il manifesto ha già ottenuto successo, contano centinaia di condivisioni e più di 100mila visualizzazioni in pochissimo tempo.

Tra le novità di quest’anno, sappiamo che ci saranno ben due Santa Claus, così che tutti i bambini, senza sosta, potranno incontrarlo. Per quanto riguarda la location, è stato scelto l’ex Convento delle scuole Pie. Inoltre, nella giornata di Santa Cecilia saranno disponibili per tutti pettole a go go. Ci saranno anche le degustazioni dei vini, in un luogo straordinario, che verrà annunciato a breve. Potrebbe esserci anche una sorpresa per quanto riguarda i Mercatini di Natale sotto la neve artificiale. Tra le bancarelle sarà possibile trovare addobbi per alberi e presepi. Sebbene ci siano dei rischi legati alle condizioni atmosferiche, l’evento ci sarà comunque. Brindisi è già pronta, così, ad accogliere le festività natalizie, tra colori, profumi e luci. Sono davvero numerose, come abbiamo già visto, le occasioni per vivere in questa città la festa del Natale. Spettacoli, eventi e acquisti renderanno questo comune italiano unico e speciale. Un programma ricco di iniziative, mostre e appuntamenti di intrattenimento, culturali e di artigianato darà ai visitatori l’opportunità di vivere al meglio la magia del Natale.

Non vengono richiesti contributi pubblici per la realizzazione di Brindisi la Città del Natale, ma solo servizi. Rispetto alle precedenti, secondo quanto anticipa Antonio Urbino a PugliaExpress, sarà una manifestazione più contenuta, ma sicuramente più emozionante. L’evento ha come obbiettivo quello di risvegliare “quel clima natalizio di cui abbiamo tutti bisogno“.

È possibile richiedere maggiori informazioni al numero 080.4800600.

