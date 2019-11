Mercatino degli Angeli a Sordevolo: l’evento per immergersi nella magia del Natale

Tra i Mercatini di Natale 2019 più belli d’Italia non possiamo non citare il Mercatino degli Angeli a Sordevolo. Un evento caratteristico e dal sapore autentico, dove si respira la tipica aria di festa. L’atmosfera natalizia si avverte appena si entra in paese, tra gli angeli che danno il benvenuto e le vie completamente illuminate. Bancarelle e casette, posizionate tra le vie, la chiesa e l’anfiteatro, rendono Sordevolo unica e speciale. Il Mercatino degli Angeli è, dunque, l’evento perfetto a cui prendere parte per immergersi completamente nella magia del Natale!

MERCATINO DEGLI ANGELI A SORDEVOLO: SUGGESTIVO SPETTACOLO NATALIZIO PER LE VIE DEL PAESE

Nelle sei date che vanno dal 10 novembre al 15 dicembre 2019, quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Mercatino degli Angeli, uno dei numerosi Mercatini realizzati in Italia. Stiamo parlando di uno degli eventi invernali più attesi e rinomati del Biellese. Ogni anno, riesce a raccogliere più di 25mila presenza. Con la sua 18esima edizione, è pronto a decorare il paese con luci e decorazioni natalizie. Come simbolo di pace e amore, ben quattro grossi angeli in bambù danno il loro benvenuto a tutti i visitatori. In ogni data, ci saranno circa 120 espositori, che vengono posizionati all’interno delle caratteristiche casette in legno o nei banchetti decorati.

I presenti non potranno non godere del suggestivo spettacolo natalizio lungo queste vie di Sordevolo. Avranno la possibilità di passeggiare tra banchetti e casette, dove saranno esposti numerose idee regalo, dolci leccornie e oggetti di artigianato. I visitatori, inoltre, potranno scaldarsi con caldarroste, cioccolata calda e vin brulè nei quattro punti ristoro presenti sul posto. Per la prima volta, verrà anche allestito un punto gluten free. Visitando il Mercatino degli Angeli, si ha l’occasione giusta per scoprire il paese di Sordevolo con le sue strade addobbate, le attrattive naturali, il Museo della Passione e l’esposizione dell’Archivio Lanifici Vercellone. In carrozza o con un auto d’epoca, è possibile raggiungere i Presepi di Verdobbio, dove i visitatori si ritroveranno di fronte ai suoi abitanti cordiali e ospitali.

Il Mercatino degli Angeli a Sordevolo offre tante occasioni ai visitatori, che possono ammirare due mostre:

“Emozioni nel legno” esposizione di sculture di Bruno e Stefania Nicolo, Municipio, corte interna

“Sguardi sulla fauna alpina” mostra fotografica di Roberto Andrighetto, Municipio, Sala Consigliare

Inoltre, sono previsti diversi eventi musicali:

10 novembre 2019: Eva Cèra

17 novembre 2019: Gassman

24 novembre 2019: 5+1 Street Band

1 dicembre 2019: La Piola

8 dicembre 2019: Banda di Santhià

15 dicembre 2019: Trio voce, chitarra, percussioni

Sei appassionato di Mercatini di Natale? Forse dovresti dare un occhio anche all’articolo sui mercatini di Natale 2019 a Gubbio.