Giorni festivi e ponti del 2020: tutti i giorni utili per ferie e ponti non lavorativi

Il 2020 è alle porte, mancano ormai poche settimane all’inizio del nuovo e c’è chi già vuole organizzare una bella vacanza in famiglia o tra amici. Bene, in questo articolo vi segnaliamo tutti i giorni festivi del nuovo anno in arrivo. Parliamo dei classici ponti che tanto piacciono agli italiani, i giorni durante i quali si possono organizzare viaggi, gite o semplicemente vacanze rilassanti. Chiaramente le prime giornate festive saranno proprio l’1 gennaio e il 6 gennaio 2020, giorno dell’epifania che seguirà la domenica e consentirà, a chi lo vorrà, di organizzare un piccolo ma bel weekend, magari in montagna, tra le piste da sci. Gli altri giorni festivi molto attesi da tutti sono sicuramente le vacanze di Pasqua.

Pasqua 2020 sarà il 12 di aprile ma al contrario del 2019 non consentirà un ponte troppo lungo e collegato al 25 aprile e al primo di maggio. Ma vediamo altri ponti e altri giorni festivi che avremo nel 2020.

2020, tutti i ponti più lunghi per organizzare le vacanze perfette durante il nuovo anno

Tra i ponti più lunghi del nuovo anno in arrivo c’è senz’altro quello del 2 giugno. Nel 2020, infatti, la festa della Repubblica sarà di martedì. Chi non lavora di lunedì è sicuramente fortunato in quanto avrà a disposizione qualche giorno di ponte, assolutamente perfetto per poter organizzare una vacanza un po’ più lunga del solito. La stessa identica cosa varrà anche per l’8 di dicembre. Il giorno dell’Immacolata del 2020 cadrà infatti anch’esso di martedì. Chi deciderà di andare in vacanza durante questi due ponti probabilmente opterà per le città d’arte e le grandi capitali oppure per qualche meta all’insegna del grande relax.

Ecco tutti gli altri giorni festivi del 2020

Sicuramente questo nuovo anno non regalerà moltissimi ponti ma ecco tutti gli altri giorni festivi del 2020. In estate avremo l’attesissimo Ferragosto. Il 15 agosto 2020, quest’anno, cadrà di sabato. In questo periodo ci sarà chi potrà prendere le ferie e chi deciderà di trascorrere un breve weekend in total relax. Sicuramente le mete più ambite saranno le spiagge ma non dimentichiamo neanche il fascino della montagna. Altro possibile ponte, per chi non lavora il sabato e la domenica perlomeno, sarà quello del primo maggio, che cadrà di venerdì. Il 1 di novembre cadrà invece di domenica. Per quanto riguarda le feste natalizie: il 25 dicembre e il 26 dicembre saranno, rispettivamente, un venerdì e un sabato, anche qui la possibilità di organizzare un bel weekend fuori porta oppure per festeggiare più liberamente le feste insieme alla famiglia.

