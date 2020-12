Natale in casa: dai cappelli di Babbo Natale ai cerchietti con le renne

Per rendere il Natale più speciale e divertente potete pensare a qualche simpatica decorazione per il giorno più magico dell’anno. Questo Natale 2020 sarà piuttosto particolare per tutti noi per cui renderlo leggero e sereno in casa sarà veramente importante. Avete pensato di acquistare dei cappelli di Babbo Natale, dei cerchietti con le molle o un cappello con il pupazzo di neve? Su internet ci sono davvero tantissime proposte per rendere questo Natale particolare con delle decorazioni natalizie da indossare. Andiamo subito a vederne qualcuna!

Decorazioni natalizie da indossare: cappelli, cerchietti, occhiali e tanto altro

Ci siamo affidati ad Amazon per trovare dei prodotti simpatici e bellissimi da indossare a Natale.

Cinque cappelli da festa: questi accessori natalizi adatti a tutti comprendono il classico cappello di Babbo Natale, quello con l’albero di Natale, un copricapo con il pupazzo di neve. E ancora il cappello pacco regalo e quello con i piedi di Babbo Natale che scende nel cammino. Su Amazon si possono acquistare a 21,99 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO SU AMAZON —> 5 cappelli da festa – Ideali per accessori natalizi, divertenti per grandi e piccini, perfetti per costumi e feste in maschera

Occhiali da festa per Natale: il pacco comprende ben dodici paia di occhiali coloratissimi e molto originali. Tra i soggetti protagonisti: la scritta buon Natale, Babbo Natale, il pupazzo di neve, l’albero di Natale, le renne, i fiocchi di neve e tanti altri ancora. Questi simpatici occhiali vengono 13,99 euro.

CLICCA QUI PER L’ACQUISTO SU AMAZON—> Joyibay 12 Paia Occhiali di Natale Occhiali da Festa Simpatico Cartone Animato Assortito Bicchieri da Festa in Costume Forniture per Feste Decorazione per Bambini e Adulti

Cappelli e cerchietti Lanteck: questo marchio propone un pacco da nove accessori di cui sei cappelli e tre cerchietti. Il cappello presenta delle decorazioni sul fronte come Babbo Natale o il pupazzo di neve. I cerchietti invece hanno tutti delle molle su cui è raffigurato Babbo Natale. Il prezzo online è di 12,64 euro.

CLICCA QUI PER COMPRARE—> Lanteck 9 Pack Cappello Babbo Natale Cappellino a Taglia Unica per Adulti, Festa di Natale Natale Fasce

Cappello da elfo: presenta i colori e la forma del classico cappello da elfo e in aggiunta ha anche orecchie a punta e pon pon. Il prezzo è di 18, 86 euro.

CLICCA QUI PER COMPRARE—> CHEPL Cappello da Elfo Natalizio Green Red Crochet Cappello Lavorato a Maglia Cappello di Natale con Campanelle, Lunghi a Righe Pompon Copricapo, per Feste Natalizie