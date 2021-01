Idee regalo San Valentino: scegli box esplosiva con sorpresa

San Valentino si avvicina sempre di più e non sapete ancora che cosa regalare al vostro partner? Se state cercando un regalo originale e romantico allo stesso tempo ma non avete grandi idee abbiamo un suggerimento per voi. Avete mai sentito parlare della box esplosiva con sorpresa? Si tratta di un regalo creativo e fatto a mano che potete personalizzare come preferite per stupire al meglio il vostro amato o la vostra amata. Queste box si trovano facilmente negli store online, basta fare una veloce ricerca per trovarne diversi su Amazon. Questa idea è sicuramente originale e va bene sia per lui che per lei. Inoltre se la persona che amate, ama le foto, questo regalo è davvero perfetto, oltre che certamente originale. Potrete infatti renderlo speciale scegliendo gli scatti più belli della vostra storia d’amore.

Andiamo subito a scoprirne alcuni che si possono acquistare queste bellissime box sorpresa con le foto della coppia.

Box sorpresa esplosiva per San Valentino: i più belli da poter acquistare su Amazon

Tra le tante scelte disponibili su Amazon ne abbiamo individuate due con un ottimo compromesso anche a livello di prezzo. Il primo è l’Hbsite Explosion Box Sorpresa. E’ una scatola esplosiva nera che una volta aperta svelerà tutte le sorprese fatte per il partner. Si possono inserire foto, scritte e piccoli regali come un anello oppure un orologio. Il prezzo sullo store di Amazon è di 15 euro circa. C’è una piccola confezione regalo (7 * 7 * 7 cm / 2,8 * 2,8 * 2,8 pollici) in cui puoi mettere un anello, un orologio, un profumo, una collana o altri oggetti come sorpresa.

CLICCA QUI PER COMPRARE DIRETTAMENTE SU AMAZON—> Hbsite Explosion Box Sorpresa DIY Scatola Mano per Esplosione di Foto Fatte a Mano Amore Memoria Scrapbooking Confezione Regalo per Natale Compleanno Anniversario San Regalo di Nozze

Il secondo bellissimo box perfetto per San Valentino è l’Aitsite Creativo Explosion Box. Questa scatola che si può facilmente acquistare su Amazon comprende: piccoli fiori secchi, otto adesivi, un nastro, un set di penne in tre colori colori diversi. Personalizzare la scatola per il proprio partner così sarà ancora più semplice. Il prezzo per l’acquisto è di 15 euro circa.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE DIRETTAMENTE SU AMAZON—> Aitsite Creativo Explosion Box,Sorpresa Scatola Regalo Idee Regalo Explosion Box Foto,Photo Album Gift Box Anniversario Compleanno,San Valentino,Matrimoni,Sorpresa Explosion Box con Piccoli Accessori

San Valentino e regali originali: la box sorpresa che spopola e piace a tutti

La box sorpresa da personalizzare è sicuramente una delle idee più creative e romantiche per stupire il partner a San Valentino. Negli ultimi anni questa scatola regalo è davvero spopolata, diventando uno dei regali più apprezzati. Perché piace così tanto? Perché si possono inserire le foto che si preferiscono, scrivere frasi e dediche speciali, inserire un regalo importante dentro. Sicuramente la box è un regalo molto personale ed intimo e difficilmente il partner non adorerà questo regalo.