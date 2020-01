Moda primavera-estate 2020: i pantaloni sono eleganti e molto femminili (FOTO)

Per la moda primavera-state 2020, i pantaloni sono eleganti e molto femminili. Sono queste le tendenze emerse dalle sfilate per la stagione calda che arriverà tra pochi mesi. In foto potete vedere alcuni modelli tra i più belli. Si tratta di pantaloni morbidi, a fantasia ma anche a tinta unita, che donano molta femminilità e stile alle donne che li indossano. Si tratta inoltre di capi di abbigliamento molto versatili, da poter indossare per l’ufficio, ma anche per altre occasioni. Ovviamente in questo articolo facciamo riferimento ai brand più conosciuti che fanno tendenza. Questi modelli di pantaloni si possono trovare anche in negozi di moda low cost, come per esempio Zara o H&M. Vediamo quindi quali sono questi pantaloni di tendenza per la moda primavera estate 2020 che vi proponiamo tra le foto della gallery.

Moda primavera-estate 2020: ecco quali sono i pantaloni di tendenza per essere sempre al top

Le amanti dello stile e delle nuove tendenze saranno già super informate su quello che bisognerà indossare nei mesi caldi di quest’anno. L’eleganza sembra essere la padrona, non senza un pizzico di allegria anche con stampe floreali, a quadri e via dicendo. Sicuramente i colori pastello sono quelli più scelti dagli stilisti, così come il bianco. Non mancano però colori più accesi, come il blu elettrico e il fucsia. A quanto pare per la moda primavera estate 2020 i pantaloni sono morbidi, come nel caso del modello capri e non solo. Nella gallery che segue vi mostriamo le foto di alcuni modelli dei migliori stilisti, a cui potervi ispirare per i vostri outfit.

La gallery con le foto dei pantaloni di tendenza per la moda primavera-estate 2020





Come potete vedere in foto, ci sono dei bellissimi pantaloni a palazzo di Elisabetta Franchi, di un blu elettrico e a vita alta con bottoncini. Sono un modello molto elegante e femminile da poter indossare con i tacchi in varie occasioni. Tra le foto vi mostriamo poi anche l’eleganza di Giambattista Valli, con pantaloni a quadri bianchi davvero belli e da indossare anche per il lavoro per essere perfette. Che dire invece dei pantaloni floreali di Stella McCartney? Anche questi sono morbidi e presentano disegni di fiori colorati su una base nera. Infine con Alexander McQueen troviamo dei meravigliosi pantaloni a sigaretta bianchi, elegantissimi e super femminili da indossare in occasioni davvero speciali. Che ne pensate di queste tendenze per la moda primavera estate 2020? Vi piacciono i pantaloni di questi stilisti che vi abbiamo proposto tra le foto?