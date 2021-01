I fornetti migliori per le unghie: consigli per l’acquisto perfetto

Se avete intenzione di iniziare a fare le unghie da sole in casa, sicuramente starete iniziando a pensare di acquistare un fornetto. Si possono fare le unghie senza? Certo che sì ma sicuramente non si può applicare il gel. Questo significa che non sarà un effetto professionale e dunque durerà molto poco. E allora come muoversi per acquistare un fornetto che possa avere un buon rapporto qualità prezzo? Ci sono degli aspetti fondamentali da valutare in questo senso ed è importante non trascurare nulla per evitare un acquisto errato. Andiamo a vedere subito qualche consiglio e i fornetti migliori.

Le caratteristiche da guardare prima di acquistare un fornetto per unghie

La prima cosa da guardare in un fornetto è la lampada. Ci sono lampade di due tipi: a led o uv. La prima è sicuramente velocissima ed è quella che si trova nei fornetti più moderni. La led serve per asciugare lo smalto gel in maniera più veloce tanto che in molti casi basta meno di un minuto. Se si vuole acquistare un forno con lampada a led bisogna però tenere presente che non tutti gli smalti sono adatti a questa tipologia di fornetto e si dovrebbero acquistare dei gel specifici. Per quanto riguarda la uv, invece, il problema non sussiste perché va bene qualsiasi tipo di smalto a gel. Il fatto però è che bisogna avere più pazienza durante l’asciugatura perché ci vorranno alcuni minuti. La scelta, in questo senso, dipende dalle vostre esigenze personali.

Alcuni fornetti per unghie da acquistare

Vediamo subito alcuni fornetti che si possono acquistare facilmente anche sugli store online.

Abody Lampada Unghie: la tecnologia è a doppia luce ed è quindi adatta per l’essiccazione di tutti i gel per unghie. Si possono impostare due tipi di timer, 30 secondi o 60 secondi. Il prezzo è piuttosto economico, su Amazon si trova a meno di 20 euro. La nuova tecnologia di fonte di doppia luce adatto per l’essiccazione di tutto il gel per unghie: Can tutte le unghie gel secco. Originale – Prodotto – Brevetti, la prestazione è più debole, ma può ridurre il tempo di asciugatura del 50%.

NAVANINO Lampada UV LED: ha tre tipi di timer e una potenza che arriva fino a 40 w. La confezione include anche due comode lime e il prezzo è di 21, 99 euro. Si può facilmente controllare il tempo in cui si fa curare le unghie. E l’impostazione 99s è una modalità indolore e Modalità a calore ridotto, la luminosità della luce LED è bassa luminosità, e rimane a bassa temperatura e asciuga delicatamente, dà al cliente un buon senso di esperienza, Adatto per la maggior parte delle persone. Quando metti la mano nell’asciugatrice, funziona automaticamente, e lo schermo LCD digitale ha un sensore automatico che visualizza automaticamente l’ora che usi e si ferma automaticamente quando lasci la mano. Quando lo schermo viene premuto per 30 secondi, 60 secondi e 99 secondi, il display LCD integrato mostra il conto alla rovescia del numero di secondi necessari per l’asciugatura.

Abody Lampada UV LED: arriva invece a 48 w e ha ben quattro tipi di timer, il primo è di soli 10 secondi. La lampada unghie UV LED da 48W ha 4 impostazioni timer: 10s, 30s, 60s e 99s. Quando sceglie 99s a basso calore, lampada si aumenta gradualmente per eliminare i dolori causati dalla polimerizzazione del gel. Il sensore automatico avvia tramite induzione a infrarossi mettendo la mano nel dispositivo. Il tempo massimo predefinito è 120s. Copre una gamma più ampia di banda ultravioletta, rendendola perfetta per asciugare tutti i tipi di gel per unghie, come ad esempio smalto gel UV, gel per costruzione unghie, gel scultura unghie e LED per unghie. La luce bianca non ha nessun danno per le unghie, gli occhi e la pelle, proteggendo le mani dall’essere nero. Il prezzo è di poco meno di 30 euro.

