I jeans perfetti per la primavera/estate da scegliere in base al proprio fisico e al proprio gusto

Skinny, regular, boyfriend, a zampa, sarà una primavera estate all’insegna dei jeans e del denim. Tra i must have della stagione appunto ci saranno i jeans, anche coloratissimi. In particolare non potrete partire per le vacanze senza mettere in valigia almeno un paio di jeans colorati ( scegliete tra il fucsia e il verde che domineranno la primavera estate 2022). Scegliere il paio di jeans perfetto, che valorizzi le vostre curve e soprattutto che vi piaccia, perchè è questa la cosa fondamentale, non è semplice. Per cui abbiamo pensato di darvi alcune dritte, selezionando anche dei jeans perfetti per la primavera estate 2022.

Come scegliere i jeans in base al proprio fisico e ai propri gusti

Sei alta e fiera delle tue curve come è giusto che sia? In questo caso, per la stagione più mite e per le serate d’estate più fresca, ci sono dei modelli di jeans che sono sicuramente perfetti per il fisico. Sia chiaro, a prescindere dalla forma fisica, quello che è importante è che voi vi sentiate bene nel pantalone e che scegliate anche in base ai vostri gusti. Per chi diciamo ha una forma fisica più curvy, sicuramente possiamo consigliare dei jeans alla caviglia abbinati a un paio di stivaletti fanno apparire più lunghe le gambe, mentre i modelli a zampa d’elefante esaltano la silhouette, soprattutto se indossati con una maglietta sagomata! Per quanto riguarda i colori, le tinte più scure snelliscono, mentre lo stesso identico modello però in chiaro può creare un effetto ottico molto diverso e darvi quasi una taglia in più.

Ti diamo una dritta: tasche dal taglio obliquo nella parte posteriore, adornate da cuciture, fanno apparire più alto il lato B!

Per chi ha delle forme più importanti, e qualche centimetro in meno , possiamo consigliare un jeans skinny da abbinare a un paio di scarpe coi tacchi alti oppure un jeans a zampa su un paio di sneaker con plateau: in entrambi i casi, le gambe appariranno immediatamente più lunghe ! Un denim più leggero (e magari stretch) veste meglio e valorizza le forme. I modelli con una texture più rigida e strutturata invece potrebbero creare pieghe e “difetti”. Per chi ha una vita sottile e ama le sue forme, consigliatissimi e tra le tendenze di questo 2022, i Jeans mom fit. Questo modello di jeans è a vita alta e gamba dritta che si stringe sulla caviglia, erano un classicone degli Anni 80-90. Sono rigidi, non elasticizzati e morbidi.

Quando scegliete i jeans inoltre ricordate che, soprattutto in alcuni modelli, il denim tende a cedere di almeno mezza taglia nel corso del tempo, motivo per il quale è sempre meglio preferirne un paio leggermente stretto piuttosto che uno abbondante. Inoltre valutate con cura la posizione di strappi, inserti o effetti délavé. Ciascuna di queste decorazioni metterà in evidenza una determinata parte del corpo. E se non volete che succeda, allora dovete scegliere un modello che li abbia nel punto che preferite.

E adesso pensiamo a qualche modello che potrebbe essere perfetto per la primavera estate 2022.

Tally Weijl Jeans in BluDesign & Extra Chiari e perfetti per la primavera estate, sono anche molto economici come nello stile di questo marchio e perfetti per le giovanissime ma non solo. Sportivi, non adatti a tutte le occasioni. Il costo è di 40 euro

Tally Weijl Jeans in BluDesign & Extra Jeans Light washed anche in questo caso, parliamo di un modello chiaro perfetto per la primavera estate e per chi ama questo modello più a zampa che ci fa fare un salto nel passato. Anche le più giovani che per la prima volta si approcciano a questo modello, li ameranno. Costo alla portata di tutti, questo modello ha un prezzo di 30 euro.

LeGer by Lena Gercke Jeans 'Milly' in BluDesign & Extra Un modello venduto in esclusiva su About You perfetto per chi ama i jeans più comodi e non solo. Nella stagione calda c'è chi ama il jeans che non si attacca a causa del sudore alle cosce e questo potrebbe essere il modello perfetto. Anche in questo caso, con un costo alla portata di tutti. Il jeans ha un prezzo di 60 euro.

