Come proteggere i capelli dal sole in estate per non rovinarli

Tempo d’estate, io vado al mare e voi che fate? Impariamo a proteggere anche i nostri capelli, evitando di commettere alcuni errori che potrebbero farci passare un inverno infernale. Abbiamo ormai da tempo imparato che la nostra pelle va protetta quando ci stendiamo al sole ma sono ancora poche le donne che pensano anche al benessere dei capelli in estate. A settembre inevitabilmente il risultato sarà quello di rendersi conto di avere i capelli rovinati. E’ soprattutto il sole il nemico numero della chioma a cui teniamo tanto, così in breve tempo ci ritroviamo con capelli secchi, crespi e fragili. Sicuramente tra i principali consigli che possiamo darvi c’è quello di usare, il più possibile, un cappello.

Prevenire è sempre la cosa migliore da fare e gli errori da evitare sono vari ma basta davvero poco per non essere costrette a tagliare i capelli a fine estate o ricorrere a cure di bellezza più costose.

Come proteggere i capelli dal sole in estate

Ovunque ci troviamo, spiaggia, piscina o montagna, le regole sono sempre le stesse, così come il caldo. E se proteggiamo la pelle con i solari impariamo a farlo anche per i capelli spruzzando un balsamo senza risciacquo con protezione solare, in assenza del prodotto giusto sarebbe ottimo usare anche gli stessi spray che abbiamo in borsa per la pelle ma il risultato sarebbe poco affascinante. Indossare un cappello non è una alternativa ma una buona regola che andrebbe aggiunta, però ricordate che il cappello serve a proteggere i capelli dai raggi solari e non solo per sfoggiare quello di ultima tendenza.

Non c’è bisogna di dire che sia l’acqua del mare ma soprattutto quella della piscina rovinano i capelli più di ogni cosa, l’uso della cuffia in silicone può evitare molti disagi ma è davvero raro vederne una. E’ dunque indispensabile il passaggio sotto la doccia dopo ogni nuotata e appena possibile lavare i capelli con uno shampoo specifico e poi coccolarli con un balsamo a lunga durata che sfrutti proprio il calore.

Ma a questi semplici consigli bisogna aggiungerne un altro, ovvero in estate è necessario non stressare troppo i capelli come facciamo durante le altre stagioni. Il continuo utilizzo di fonti di calore, soprattutto della classica piastra, andrebbero evitati o almeno limitati il più possibile.

In autunno i vostri capelli vi ringrazieranno! Ma vediamo anche alcuni prodotti che si possono usare per proteggere i capelli. Ne esistono di diversi tipi e anche per diverse fasce di prezzo.

Come proteggere i capelli dal sole: quali prodotti scegliere

Balsamo istantaneo Biopoint-Un prezioso trattamento senza risciacquo contro l’azione dissecante di sole e mare. I capelli sono idratati in profondità, lucenti e leggeri. Arricchito con Proteine Collageniche e Vitamina E, aiuta a ristrutturare il capello dopo l’esposizione al sole. Con Estratto d’Uva, noto per la sua azione antiossidante, aiuta a ripristinare l’equilibrio idrico di cute e capelli. Agitare bene per miscelare le due fasi, vaporizzare sui capelli umidi e massaggiare. Non appiccica, non appesantisce. Clicca qui per acquistare questo prodotto su Amazon—> Biopoint Solaire – Balsamo Istantaneo Solare per Capelli Senza Risciacquo, Azione Ristrutturante e Idratante, Dona Protezione dalla Secchezza e Luminosità, 100 ml

Bilboa olio solare per capelli– Olio Solare Multiprotezione Capelli, l’olio di Bilboa che protegge i tuoi capelli dai danni dei raggi UV, lasciandoli liberi di spendere anche sotto al sole. Protegge da sabbia, sale e cloro, con filtro UV. Rinforza e combatte l’effetto crespo, nutrendo intensamente i capelli. E’ ottimale prima, durante, e dopo l’esposizione al sole. Vaporizzare uniformemente sui capelli prima e durante l’esposizione al sole. Si elimina completamente con lo shampoo. Clicca qui per acquistare questo olio solare su Amazon—> Bilboa Olio Solare Capelli con Filtro UV, Filtro Multiprotezione con Olio d’Argan, Protegge da Sabbia, Sale e Cloro, Districa e Illumina i Capelli, Rinforza, Nutre e Combatte Effetto Crespo, 150ml

Collistar olio per capelli- I capelli trattati e colorati necessitano di una specifica protezione dai raggi solari e da tutti gli agenti esterni che tendono a indebolirli e disseccarli. Questo olio spray protegge non solo la struttura dei capelli, ma evita l’alterazione del colore causata da una frequente esposizione ai raggi solari. Adatto a qualsiasi tipo di capello trattato e colorato conferisce lucentezza senza ungerli. Risultato? Capelli leggeri, splendenti, dal colore uniforme e pieni di vitalità per tutta l’estate…. Clicca qui per acquistare questo olio Collistar su Amazon —> Collistar Speciale Capelli al Sole Olio Spray Capelli Protezione Colore 100ml