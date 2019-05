La dieta Beverly Hills menzionata da Monica Setta a La prova del cuoco, frutta a volontà per perdere peso

Magri non avevate mai sentito parlare della dieta Beverly Hills ma oggi Monica Setta, ospite per l’ennesima volta a La prova del cuoco, ne ha parlato e con un pizzico di entusiasmo ha confidato che forse la proverà. La Setta è a dieta da due giorni, decisa a perdere peso, magari con l’arrivo del caldo davvero le verrà la voglia di seguire anche il regime alimentare della dieta Beverly Hills. Come ha sottolineato nel cooking show di Elisa Isoardi è una dieta di moda tra le dive d’oltreoceano, si perde peso mangiando frutta a volontà. Per la Isoardi seguire un regime dietetico mangiando solo frutta sarebbe impossibile, dopo tre giorni non reggerebbe. Ci siamo incuriositi e abbiamo cercato informazioni sulla dieta a base di frutta suggerita da Monica Setta. Possiamo dirvi che è vero che si mangia tanta frutta ma non è l’unico alimento consentito. Se siete curiosi scoprite con noi il piano alimentare proposti dalla dieta Beverly Hills. Una dieta degli anni ’80 ma ancora oggi seguita da molte donne del mondo dello spettacolo. Come sempre vi suggeriamo prima di iniziare qualunque dieta di chiedere informazioni al vostro medico. Iniziamo col dirvi che la dieta a base di frutta prevede una durata di 35 giorni, segue quindi l’elenco dei cibi consentiti per ogni singolo giorno. Il bello è che non dobbiamo pesare niente.

LA DIETA BEVERLY HILLS – IL PIANO ALIMENTARE DEI 35 GIORNI

Il primo giorno possiamo mangiare solo ananas, mais, insalata

Il secondo giorno mangiamo prugne, fragole, patate lesse

Il terzo giorno invece solo uva a volontà

Il quarto giorno sono concesse albicocche secche, insalata, pasta

Il quinto giorno solo ananas e papaya

Il sesto giorno passiamo a papaya, gamberetti, bistecca

Il settimo giorno soltanto ananas, insalata

L’ottavo giorno solo uva e niente altro, è davvero dura

Il nono giorno possiamo mangiare prugne, fragole, pollo (o, in alternativa, tacchino)

Il decimo giorno ancora frutta, albicocche secche, papaya, ananas

L’undicesimo giorno impossibile, solo anguria

Il dodicesimo giorno invece albicocche secche, sandwich di avocado, riso con verdure

Il tredicesimo giorno ecco uva e due banane

Il quattordicesimo giorno è libero, si può mangiar ciò che si desidera ma con moderazione, devono però essere inseriti ananas e fragole

Il quindicesimo giorno solo ananas, insalata

Il sedicesimo giorno albicocche secche, ananas, papaya

Il diciassettesimo giorno ancora solo anguria

Il diciottesimo giorno fichi, cibi proteici e un dessert a scelta

Il diciannovesimo giorno solo mango, ananas, patate, asparagi

Il ventesimo giorno è libero si può mangiar ciò che si desidera, anche se con moderazione, vanno inseriti i kiwi

Il ventunesimo giorno solo ananas e due banane

Il ventiduesimo giorno: ciliegie, un dessert a scelta

Il Ventitreesimo giorno: prugne, un sandwich, alimenti proteici a scelta (carne o pesce)

Il ventiquattresimo giorno solo ananas, papaya

Il venticinquesimo giorno ancora solo anguria

Il ventiseiesimo giorno è giorno libero

Il ventisettesimo giorno: è giorno libero

Il ventottesimo giorno solo ananas, papaya

Il ventinovesimo giorno solo anguria o uva

Il trentesimo giorno: prugne, sandwich di verdure, carboidrati a scelta

Il trentunesimo giorno prevede succo di arancia, melone, sandwich farcito con proteine

Il trentaduesimo giorno solo ed esclusivamente alimenti proteici

Il trentatreesimo giorno solo ananas, due banane

Il trentaquattresimo giorno solo ananas, papaya

Il trentacinquesimo giorno solo anguria o uva.

La dieta promette una perdita di 7 chili ma ricordate che si tratta di un regime davvero sbilanciato. Seguirla per cinque settimane è davvero assurdo.