Balsami riparatori da usare in estate: tutto quello che dobbiamo sapere

L’estate è una delle stagioni più belle dell’anno e molti di noi amano passare questo periodo al mare, in piscina a contatto diretto con i raggi solari. E’ sicuramente molto importante ricordare che l’esposizione al sole ha i suoi lati negati, così come ne ha tanti altri positivi. Oltre a curare la pelle, durante la bella stagione è fondamentale proteggere pure i capelli. Il sole, il sale del mare, il cloro delle piscine e i continui lavaggi con shampoo possono danneggiare anche pesantemente i capelli. Per evitare di rovinare i nostri capelli possiamo acquistare un balsamo rigeneratore e riparatore che in estate fa sicuramente la differenza.

I balsami che proteggono i capelli durante l’estate: perché usarli e a cosa servono

L’idratazione dei capelli durante la bella stagione è davvero fondamentale. Sono tanti i fattori che, senza un balsamo specifico, contribuirebbero a rendere i nostri capelli spenti, secchi, sfibrati, per nulla luminosi come vorremmo. Moltissimi balsami riparatori evitano tutto ciò e si possono utilizzare anche sul capello asciutto o dopo un bagno in acqua, direttamente al mare. Altri sono specifici per il dopo lavaggio classico. Ovviamente in commercio ne esistono tantissimi tipi, per ogni singola esigenza e per ogni singolo gusto, considerando che si possono trovare diverse fragranze. Molti sono anche piuttosto economici e facilmente reperibili nei negozi e sugli store online. Un piccolo prezzo per una grande ed importante riparazione.

Balsami idratanti e riparatori per l’estate: ecco i migliori e i più economici per curare i capelli

Nei negozi possiamo trovare svariati balsami. Per esempio, uno dei migliori, è il Pantene Balsamo 3 Minute Miracle che agisce, appunto, in soli tre minuti ed è utilizzabile ogni giorno. Il prezzo si aggira intorno ai 6 euro. All’elenco si aggiungono anche i prodotti dell’Antica Erboristeria che propone il balsamo riparatore per capelli ristrutturante con ingredienti naturali alla frutta. Il costo è di circa 8 euro. Un’altra buona scelta è il balsamo districante a riparazione profonda di Yves Rocher, anche questo molto economico, si può acquistare facilmente a meno di 5 euro.