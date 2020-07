Gli integratori naturali per combattere il caldo e fare il pieno di energia

Il caldo d’estate è inevitabile ma non tutti conoscono l’aiuto che gli integratori naturali possono dare quando la temperatura si alza e l’energia cala. Innanzitutto idratarsi è sempre la prima cosa da fare ed è anche la più semplice. E’ necessario anche consumare cibi ricchi di sali minerali come frutta fresca e verdura ma gli integratori naturali per combattere il caldo vi stupiranno. Non dimentichiamo centrifugati, frullati e le bevande rinfrescanti, ovviamente niente zuccheri aggiunti e niente bevande gassate o alcoliche. Una sferzata di energia arriva facilmente con il potassio, il magnesio, le vitamine ma anche con drink a base di integratori naturali. Conoscete il succo di aloe vera e l’acqua di cocco? Non sono gli unici integratori per l’estate.

ACQUA DI COCCO, ALOE VERA, PAPAYA E ALTRI INTEGRATORI NATURALI PER L’ESTATE

Per l’estate e non solo ma è in questo periodo che ne abbiamo bisogno di più. Iniziamo dall’aloe vera, ricca di antiossidanti, contrasta quindi l’invecchiamento ma allo stesso tempo potenzia il sistema immunitario. Se il nostro sistema immunitario è rafforzato, il nostro organismo sarà più protetto e aumenterà la sua resistenza. Inoltre, l’aloe vera fa bene al nostro apparato gastrointestinale, è detossinante per il fegato e disinfettante per l’intestino.

Anche l’acqua di cocco ci aiuta contro il caldo, contiene tante sostanze nutritive per combattere la disidratazione. E’ una bevanda ricca di vitamina C, magnesio e potassio. Ottima anche per chi soffre di ipertensione; ma chiediamo sempre prima al nostro medico.

La pappa reale sappiamo benissimo che è un ricostituente naturale ma è anche un antinfiammatorio. Perfetto per combattere la fiacchezza che ci porta l’estate. Migliore il rendimento fisico ma anche mentale.

La papaya con la vitamina B12 stimola il metabolismo energetico. E’ ricca anche di vitamina A, vitamina E, vitamina K, acido folico e magnesio. Un vero energizzante, ottimo sempre.

Guaranà, l’estratto di semi di guaranà combatte l’affaticamento, contrasta la pressione bassa, ha proprietà stimolanti, antiossidanti. Anche questo è un energizzante naturale che inoltre migliora la concentrazione.

