Mascherine lavabili per adulto da comprare online: i modelli

Con il nuovo DPCM non ci è proprio permesso dimenticare le mascherine. Ormai sono un vero oggetto della nostra quotidianità, il Premier Giuseppe Conte ha consigliato indossarle persino in casa quando ospitiamo persone non conviventi. Visto il tanto utilizzo delle mascherine, in molti stanno optando per le mascherine lavabili che, c’è da ricordare, sicuramente non sono un dispositivo di protezione paragonabile alle più classiche chirurgiche o FFP3 ma sicuramente aiutano a contrastare il contagio da Coronavirus. E allora quali sono i modelli migliori di mascherine lavabili? Per scoprirlo abbiamo fatto un giro su Amazon che propone una grande varietà di mascherine in tessuto.

Ecco quali mascherine in tessuto lavabile possiamo acquistare online

Partiamo subito con il set da tre mascherine di Relaxsan. Si tratta di fasce filtranti da mettere in viso per coprire, chiaramente bocca e naso. Sono mascherine lavabili, riutilizzabili e assorbenti. Il tessuto batteriostatico. Sicuramente risultano tra le più vendute su Amazon e sono disponibili in tanti colori: nero, arancione, azzurro, grigio e verdone. Il prezzo è di soli 9,99 euro.

Un’altra interessante soluzione per le mascherine in tessuto per adulti è quella di YEZER che propone, sempre su Amazon, sei protezioni per il viso stampate alla moda, con tante fantasie diverse. Nel pacco sono inclusi trenta filtri anti-polvere che si possono cambiare e che garantiscono sicuramente una maggiore sicurezza. Il prezzo di queste mascherine lavabili è di 18,75 euro. Premier Conte su Coronavirus: “Mascherine anche a casa se si invitano parenti”

Le mascherine da adulto da acquistare online su Amazon: ecco quella in cotone idrorepellente

FTG propone anche le mascherine in cotone idrorepellente, disponibili in bianco e in blu. La confezione è da venti pezzi ed è possibile inserire un filtro, a discrezione del cliente che decide di acquistarle e indossarle. Il filtro non è però presente all’interno della confezione in questione. Il prezzo di queste particolari mascherine è di 30 euro e sono disponibili anche nella versione per bambini.

