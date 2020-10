Spray igienizzante e disinfettante per mascherine da comprare on line

In questo periodo, ed evidentemente anche per i prossimi mesi, ci riesce un po’ difficile immaginare la vita di tutti i giorni senza le mascherine. Ormai sono diventate un oggetto della nostra quotidianità e con il nuovo decreto emesso da Giuseppe Conte non possiamo farne a meno, praticamente mai. Ma a proposito dell’utilizzo delle mascherine, lo sapevate che esistono degli spray igienizzanti e disinfettanti proprio per questi dispositivi di sicurezza? Sul web si trovano davvero facilmente ma oramai si tratta di un prodotto facilmente reperibile anche nei negozi fisici specializzati. Cerchiamo di scoprire meglio quali sono i migliori spray ricordando sempre che le mascherine lavabili, vanno sempre igienizzate, o con questo apposito spray o lavandole in lavatrice almeno a 60 gradi. Usare la stessa mascherina per giorni non ci protegge dal virus e non protegge le persone che entrano a contatto con noi.

Gli spray per igienizzare le mascherine: cosa sono e quali acquistare per non sbagliare

Gli spray per le mascherine stanno diventando un prodotto sempre più popolare tra le persone perché permettono di disinfettare, igienizzare e purificare le mascherine dopo l’utilizzo. Sicuramente questi spray rendono più pulite le mascherine e dunque anche più sicure. Dove acquistare questo tipo di prodotto? Su Amazon per esempio. Sul colosso dello shopping online sono presenti già moltissime varianti di spray per igienizzare le mascherine. Vediamone alcuni tra i migliori.

Ecco quali sono i migliori spray per disinfettare le mascherine

Alcool alimentare 75 gradi IGIENIZZANTE senza risciacquo: la confezione contiene tre spray. Si tratta, nello specifico di una soluzione idroalcolica igienizzante mascherine (DPI). Gli ingredienti che compongono questo spray sono: alcool etilico neutro per uso alimentare e acqua. Il prezzo è di 24 euro.

Spray disinfettante mascherina Alcool vegetale 90% 10 ml – Flora: è uno spray purificante che contiene alcool e oli essenziali puri al 100%. L’efficacia è molto rapida e il prezzo di acquisto su Amazon è di 8 euro.

IGIENIZZANTE MANI spray IGIENIAL – Massima igiene e protezione senza risciacquo – Igienizza anche le MASCHERINE: si tratta di un liquido igienizzante specifico per la perfetta igiene di mani e mascherine. Agisce in pochi secondi e lascia la pelle morbida e delicatamente profumata. Si utilizza senza acqua. Il prezzo di questo prodotto è di 8,99 euro ciascuno.

