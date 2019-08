Chiara Ferragni il film arriva al cinema: tutto quello che c’è da sapere

“Siete pronti?” è così che Chiara Ferragni annuncia al suo esercito di followers su Instagram la locandina ufficiale del suo film che sarà presto al cinema. Uno scatto di Chiara seduta sulla sabbia di fronte al mare. Scatto apprezzatissimo dai fan che già si aspettano tante emozioni, lacrime comprese. Il titolo è Unposted e si tratta di un docu-film con la regia di Elisa Amoruso. Arriverà sui grandi schermi il 17, 18 e 19 settembre e racconterà la storia di Chiara Ferragni e tutto quello che non è mai stato mostrato attraverso i suoi social network. Ma che cosa altro sappiamo su Unposted, il docu-film di Chiara Ferragni? Continuate a leggere per scoprirlo.

Unposted, il docu-film di Chiara Ferragni nelle sale a settembre: verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

La prima anticipazione su Unposted, il docu-film di Chiara Ferragni è stata data proprio dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram. Per la gioia dei suoi 17milioni e più di followers, Unposted sarà presentato in anteprima e in maniera ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia che inizierà proprio il 28 di questo mese di agosto per poi terminare il 7 di settembre, mese in cui il docu-film arriverà finalmente nelle sale dei cinema. Chiara Ferragni è prontissima a realizzare un nuovo incredibile sogno!

Unposted, la favola di Chiara Ferragni: il racconto della sua vita arriva al cinema

Ma che cosa vedremo in Unposted? Immancabili saranno il marito e famoso rapper Fedez e il bellissimo e amatissimo figlio Leone ma anche Valentina e Francesca Ferragni, che in questi anni hanno conquistato, anche loro, un importante numero di followers sui social. E poi, ovviamente, anche tutta la sua famiglia, i suoi amici più stretti e pure chi ha collaborato con lei nel giorno del suo matrimonio, come Alberta Ferretti e Maria Grazia Chiuri. La favola di Chiara Ferragni è partita da The Blonde Salad nel 2010. Così è iniziata la carriera di una delle fashion blogger più amate del mondo. E non è stato facile arrivare fino ad oggi. Chiara ha dovuto lottare anche contro tanti haters che nel corso degli anni non hanno mai perso occasione per criticarla. Eppure la Ferragni ha vinto. Gli haters sono stati il suo più grande stimolo e hanno contribuito a farla diventare quella che è ad oggi. E le critiche non sono mancate nemmeno sotto l’annuncio dell’arrivo di Unposted. Dall’altro lato però, Chiara Ferragni è protetta da un vero e proprio esercito di fan da tutto il mondo.

E allora tutti pronti per andare al cinema a vedere il documentario di Chiara Ferragni? Curiosi di vedere tutto quello che la fashion blogger non ha mai mostrato sui social network? Dalle origini fino ai momenti più intimi, l’appuntamento con Unposted sui grandi schermi è per il 17, 18 e 19 settembre.

Inoltre il docu film sulla vita della Ferragni dovrebbe essere trasmesso in streaming anche su Amazon Prime.