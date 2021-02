Su laF programmazione speciale nel mese della giornata internazionale della donna: tutti i titoli

Nel mese della Giornata internazionale della donna, laF (Sky 135) dedica la programmazione di marzo all’universo femminile con un ciclo di 5 documentari e film d’autore, che raccontato ogni mercoledì tante sfumature “di rosa”. Una bella occasione per scoprire storie nuove, per emozionarsi, per allargare gli orizzonti. In un periodo in cui staremo ancora in casa per via delle restrizioni imposte per tutto il mese di marzo, possiamo certamente approfittare delle ottime proposte che arrivano dal piccolo schermo. Occasione di crescita personale ma non solo. Se è vero che purtroppo, non è ancora possibile godersi uno spettacolo a teatro o mettersi comodi in una poltrona al cinema, è anche vero che dal piccolo schermo, possono comunque arrivare proposte interessanti.

laF ci propone nel mese di marzo, storie di donne straordinarie raccontate in modo inedito, artiste e professioniste, pratiche ma anche sensibili, complesse e anticonvenzionali, ribelle e geniali, e impegnate in campi differenti: fotografia, recitazione, musica, moda, ingegneria.

Questo speciale ciclo di “laeffe Film Festival” inizia mercoledì 4 marzo alle 21.10 con il doc “Bombshell – La storia di Hedy Lamarr” di Alexandra Dean e a seguire “Alla ricerca di Vivian Maier” di J. Maloof e C. Siskel, “Fashion sulla 5th Avenue” di Matthew Miele, “About face: dietro il volto di una top model” di Timothy Greenfield-Sanders e, infine, “Pussy Riot – Una preghiera punk” di Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin.

Ma vediamo nel dettaglio la programmazione completa!

laF nel mese della giornata internazionale della donna: i titoli proposti

MERCOLEDÌ 3 MARZO, ORE 21.10 – BOMBSHELL – LA STORIA DI HEDY LAMARRProdotto da Susan Sarandon e diretto da Alexandra Dean, il doc racconta la straordinaria vita e carriera di Hedy Lamarr: studentessa di ingegneria a Vienna, costretta a emigrare negli Usa a causa delle sue origini ebraiche, diventa un’acclamata star diHollywood ma continua a usare la sua incredibile mente matematica e inventa un sistema di comunicazione segreto per combattere i nazisti, utilizzato oggi per la sicurezza dei sistemi WiFi, GPS e Bluetooth, che le è valso l’inserimento nella National Inventors Wall of Fame statunitense.Bombshell – La storia di Hedy Lamarr (Bombshell – The Hedy Lamarr story), di Alexandra Dean. [USA, 2017, 88’]

MERCOLEDÌ 10 MARZO, ORE 21.10 – ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIERDiretto da John Maloof e Charlie Siskel, il film ha ricevuto una nomination come miglior documentario agli Oscar del 2015 e racconta la storia straordinaria di Vivian Maier, una tata di Chicago che amava fotografare la vita di città, le cui foto, non ancora sviluppate, furono trovate e apprezzate solamente dopo decenni. Oggi è annoverata tra i fotografi più importanti del XX secolo.Alla ricerca di Vivian Maier (Finding Vivian Maier) di John Maloof e Charlie Siskel [USA, 2013 – 83’]

MERCOLEDÌ 17 MARZO, ORE 21.10 – FASHION SULLA 5th AVENUEBergdorf Goodman, il leggendario grande magazzino sulla Quinta Strada a New York è l’emblema del lusso. Unico nel suo genere, è un simbolo della Grande Mela, una meta di pellegrinaggio, con una clientela che vanta nomi del calibro di Liz Taylor, Barbra Streisand, Jackie Kennedy e Michelle Obama, ed è il luogo dove ogni stilista sogna di vedere esposti i suoi abiti e regno delle più esclusive firme internazionali.Fashion sulla 5th Avenue, di Matthew Miele. [USA, 2013, 93’]

MERCOLEDÌ 24 MARZO, ORE 21.10 – ABOUT FACE: DIETRO IL VOLTO DI UNA TOP MODEL Timothy Greenfield-Sanders racconta la moda del Novecento attraverso le vicende e le carriere di alcune super Top Model che hanno dettato i canoni della bellezza ma che hanno lottato contro i pregiudizi, gli eccessi, le nevrosi e lo scorrere del tempo: Carol Alt, Isabella Rossellini, China Machado, Marisa Berenson, Jarry Hall, Beverly Johnson, Christie Brinkley, Pat Cleveland, Lisa Taylor, Paulina Porizkova, Carmen Dell’Orefice.About face: dietro il volto di una top model, di Timothy Greenfield-Sanders. [USA, 2012, 75’]

MERCOLEDÌ 31 MARZO, ORE 21.10 – PUSSY RIOT – UNA PREGHIERA PUNK Il documentario diretto da Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin racconta la vicenda politica e giudiziaria delle Pussy Riot, il collettivo riot, punk rock e femminista che ha osato sfidare. balzato al clamore internazionale nel 2012 per la sua protesta contro l’establishment politico e istituzionale russo: armate di passamontagna colorati, calze, abiti estivi e strumenti musicali, entrano nella cattedrale di Cristo Salvatore, la più importante di Mosca, e danno vita a una “preghiera punk”.Pussy Riot – Una preghiera punk, di Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin. [RUSSIA, 2013, 90’]