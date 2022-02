Supereroi è su Prime Video. Se non lo avete visto, fatelo: è una perla

Recensione con spoiler-Alert! Usciti a dicembre al cinema, SuperEroi l’ultimo film di Paolo Genovese è disponibile ora anche su Prime Video e il nostro consiglio spassionato è solo uno: se non lo avete ancora visto, fatelo. Non è stato accolto il film, al suo arrivo nelle sale, con recensioni tutte dello stesso tenore e dai toni entusiasti anzi, c’è anche chi non ha trovato a fuoco la storia, chi ci ha visto troppi elementi, chi non ne ha compreso alcune decisioni. Io invece ho trovato Supereroi un film che parla il linguaggio di una generazione intera, forse due ma che allo stesso tempo sa essere universale, un po’ come l’amore. Se dopo aver visto Perfetti sconosciuti, venivi assalito dai dubbi, iniziando a pensare che cosa si potesse nascondere nel cellulare della tua dolce metà, dopo Supereroi le reazioni potrebbero essere invece solo due: rendersi conto di avere al proprio fianco la persona, la tua persona; capire che il tempo è passato e non hai scritto la storia con il finale che avresti voluto ma che forse, sei ancora in tempo. Nulla avviene per caso, tutto è scritto e niente è deciso o viceversa. La storia di Anna e Marco è un po’ anche questo: dieci anni che non sono dieci, un colpo di fulmine dopo un incontro fortuito, poi una lacerazione, i dubbi e le bugie e un altro incontro fatale. Il cuore, la salute, il destino. Un crescendo ma anche una raffica di emozioni che ti fanno toccare prima il cielo, poi l’inferno. Una vita raccontata in un fumetto o un fumetto che racconta la vita di chi non c’è più ma ha lasciato qualcosa di eterno sulle pagine di una narrazione dolce/amara? Jasmine Trinca e Alessandro Borghi sono perfettamente incastrati nei loro loro, perfettamente incastrati in questa storia travolgente che ci porta a riflettere: i veri super eroi siamo noi? Siamo noi le persone normali che però amano, cadono, si rialzano, salvano la vita agli altri? E’ Greta Scarano con il suo camice da infermiera che salva il suo ex che l’aveva tradita e abbandonata ma che continua a volergli bene, nonostante tutto. E’ Anna che decide di prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita e anche quella di Marco, senza consultarlo? Un omaggio alle coppie “normali” che affrontano una relazione tra alti e bassi accettandosi, allontanandosi, ritrovandosi. Tra verità omesse e bugie che non cambiano il corso delle cose, stando attenti, proprio come quando si gioca all’allegro chirurgo, a non fare la mossa sbagliata. Perchè nel tocco di una pinzetta che rimuove un organo, c’è il gesto che cambia per sempre tutto e rimescola il mazzo di carte.

Super eroi su Prime Video: recensione

Marco e Anna così diversi così incastrati per bene in questa storia un po’ complicata da seguire all’inizio a causa dei flashback che potrebbero sembrare confusi ma che nel finale trovano il loro senso. Anna che si racconta attraverso Drusilla: indipendente, coraggiosa, libera. Traumatizzata da una madre che non c’è mai stata ( interpretata da una straordinaria Elena Sofia Ricci) decide che lei sarà una madre diversa. E non potendo restare al fianco di quel figlio che arriverà in un momento in cui il tempo presenta il saldo, salatissimo, dopo una vita piena d’amore, troverà il modo per esserci sempre. Invisibile agli occhi degli altri, con un mantello rosso e i super poteri per quel figlio che ha amato dal primo istante. Marco freddo nei calcoli, nelle decisioni, ancorato nelle certezze della scienza. Nel tempo che non esiste, nelle variabili poco considerate che rimettono tutto in discussione. Pensava di poter gestire tutto ma Anna è un mondo che non può essere gestito. E anche è un super eroe perchè le resta accanto, accetta le sue decisioni, la comprende in ogni momento. La perdona, mente, cade e si rialza. Ed è costretto ad ammettere che l tempo esiste eccome e ce ne accorgiamo solo quando viene a mancare. Lo racconta ai suoi allievi in lacrime, quando di tempo a lui e ad Anna ne resta davvero poco.

Supereroi non è solo la storia d’amore tra Anna e Marco, il racconto di amicizie, vecchi amori che si intrecciano, tradimenti e delusioni. E’ la storia di tante coppie che si riconosceranno in Anna o forse in Marco o magari negli altri piccoli universi raccontati in questa storia che è per tutti e di tutti. Un film che ci invita a riflettere sul concetto di Tempo nella vita di coppia, ma anche nella vita da singoli individui. Cosa siamo noi di fronte al tempo che scorre, di fronte alle casualità della vita, agli ostacoli, a un bivio che il destino ci mette davanti? Possiamo scegliere di essere o diventare dei super eroi o lasciarci travolgere. E capire se l’amore, può davvero sconfiggere il tempo…