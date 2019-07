Sing&Song Home Studio, aperte le iscrizioni per l’anno 2019/2020

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2019/2020 alla Sing&Song Home Studio scuola di musica a Battipaglia. Una proposta formativa musicale eccellente per tutte le fasce di età. La Sing&Song Home Studio è a due anni e mezzo dalla sua nascita e già vanta tanti successi. I corsi di canto e di musica a Battipaglia presso la Sing&Song Home Studio seguono un iter ben preciso. Corsi di canto collettivo per l’area propedeutica per bambini dai 4 ai 6 anni con il Singing Lab Baby e per bambini dai 6 ai 9 anni per il Singing Lab Bambini. Quest’ultimo corso ha portato tre piccole allieve alle audizioni dello Zecchino d’oro 2019 ancora in corso.

COME PARTECIPARE AI CORSI DELLA SING&SONG HOME STUDIO

Per l’area moderna, i corsi sempre collettivi partono dai ragazzi di 10 anni fino alle scuole superiori. Infine il Singing Lab Adulti studiato per tutti coloro che vogliono mettesi in gioco e imparare a cantare insieme divertendosi. Per chi non ama i corsi collettivi ma vuole approfondire il canto e la musica in maniera individuale è possibile iscriversi ai corsi individuali settimanali o quindicennali.

Le iscrizioni sono già aperte perché i corsi, in particolare quelli collettivi sono a numero chiuso. La Sing&Song Home Studio inoltre ha stretto una collaborazione con BIMED St. Cecilia School of Music, infatti gli allievi iscritti ai corsi possono accedere alle certificazioni di competenza musicale valide su tutto il territorio europeo. Non rischiate di restare fuori, non perdetevi l’occasione di entrare nel mondo Sing&Song. Per contattare la Sing&Song Home Studio, scuola di musica a Battipaglia, potete cliccare qui e richiedere tutte le informazioni. Oppure sulle pagine social di Facebook e di Instagram. Si può prenotare una lezione gratuita in modo da scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze. Durante l’anno per tutti gli allievi iscritti verranno proposte, masterclass, seminari, concerti ed esibizioni live.