Amadeus brinda per la felicità: direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2020

E alla fine la Rai ha fatto la sua scelta: sarà Amadeus a condurre il Festival di Sanremo 2020, una edizione importantissima visto che si festeggiano i 70 anni del Festival più importante di Italia. Non solo, ad Amadeus anche il ruolo di direttore artistico. E proprio ieri sera, dopo l’ufficializzazione della notizia, Amadeus ha voluto condividere la gioia per questo incarico ricevuto, con tutte le persone che lo seguono. Sui social infatti ha postato un video nel quale brinda con la sua famiglia. “Anche una persona come me che non beve, deve brindare con una notizia del genere” ha detto Amadeus che ha scelto di festeggiare insieme alla sua famiglia.

Un periodo d’oro per il conduttore che qualche giorno fa ha celebrato il matrimonio con la sua Giovanna Civitillo. E dopo le soddisfazioni personali, inclusa la laurea di sua figlia, arrivano anche quelle professionali.

AMADEUS CONDUCE IL FESTIVAL DI SANREMO 2020: SARA’ ANCHE DIRETTORE ARTISTICO

Ed ecco la nota ufficiale della Rai:

“Un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’azienda. Sarà questo Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e che partirà da un’edizione di Sanremo Giovani che avrà un’apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel Tavolo di lavoro tenutosi martedì scorso in Rai, e proseguirà con una serie di altri appuntamenti durante il 2020. Padrone di casa di Sanremo 70 – sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell’edizione. Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all’insegna dell’innovazione“.

Le parole di Amadeus che commenta felicissimo questa notizia in una nota stampa:

“Ringrazio innanzi tutto la Rai, veramente tutta la Rai, partendo dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, il mio direttore Teresa de Santis, e tutti quanti hanno voluto fortemente che fossi io a condurre il prossimo Festival di Sanremo. E adesso, dopo qualche breve giorno di vacanza ci metteremo subito al lavoro, perché non dimentichiamo che sarà la 70/a edizione, è un numero importante. Sarà il Sanremo di tutti quanti e quindi: viva Sanremo”.