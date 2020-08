Gianluca Grignani rompe il silenzio commentando la presunta fine del suo matrimonio

Uno sfogo o un attacco quello postato da Gianluca Grignani sui social? Il cantante rompe il silenzio e per la prima volta commenta dopo la presunta fine del suo matrimonio con Francesca. Impegnato con la promozione del suo ultimo singolo che continuiamo ad ascoltare Grignani ha sentito adesso il bisogno di dire ma senza aggiungere molto. Ai fan non interessa sapere se il suo matrimonio sia arrivato al capolinea o meno, ascoltano emozionati i suoi brani, attendono il seguito, sanno che sta bene. C’è però il gossip che si interessa anche ad altro e la notizia data qualche settimana fa da Dagospia non si sa se sia vera o meno. Giusto che Gianluca Grignani non parli della sua vita privata, è prima di tutto un padre e dopo i primi giorni in cui non si è voluto esporre sui social per smentire i pettegolezzi adesso fa sentire la sua voce.

GIANLUCA GRIGNANI DESIDERA GESTIRE AL MEGLIO LA SUA SITUAZIONE PERSONALE

I figli sono sempre stati il suo amore più grande, sono piccoli, deve proteggerli ma l’artista lascia ugualmente tutti senza parole per avere atteso a lungo prima di commentare. “In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre!” del tutto comprensibile e ha anche aggiunto che saranno gli avvocati a procedere e depositare le relative querele.

Più che giusto tutelare la propria vita privata quando ci sono dei bambini. Meglio ascoltare il suo ultimo brano “Non dirò il tuo nome”, canzone dedicata alla sua ex fidanzata, un brano piena di tenerezza e di ricordi in cui molti si riconosceranno; un altro successo del cantautore.

