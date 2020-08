Primo figlio per Ed Sheeran, il parto si avvicina ma non è il cantante a dare la notizia

Ed Sheeran sta per diventare papà del suo primo figlio, questa è la notizia annunciata da il Sun ma al momento il cantante non ha confermato. Sembra però che sia tutto vero, che la moglie di Ed Sheeran, Cherry Seaborn, sia in dolce attesa, anzi vicinissima al parto. Come per altre coppie vip il lockdown sarebbe stato anche per loro un ottimo modo per tenere nascosta la gravidanza, per vivere in totale privacy un momento così importante. A 29 anni Ed Sheeran sta per avere un figlio dalla donna che ha sempre amato, Cherry, sua moglie, giocatrice di hockey con un passato nella finanza e un legame che li unisce da sempre. Il bebè sarebbe atteso per la fine dell’estate e dicono che la coppia sia al settimo cielo e che solo adesso abbia iniziato a dare la notizia a parenti e amici.

ED SHEERAN DAL PASSATO DOLOROSO ALL’ATTESA DEL FIGLIO

E’ recente la confessione dell’artista con cui ha rivelato di avere sofferto di attacchi di panico e di averli superati nel modo peggiore. Era triste, spaventato, alcol, cocaina e il cibo spazzatura erano il suo pessimo rifugio. Adesso è tutto cambiato, il suo stile di vita è tornato sano e deve come sempre ringraziare sua moglie Cherry, la ragazza a cui ha dedicato la sua meravigliosa Perfect. A lui è bastato fare come Cherry, imitarla, perché sua moglie mangia sano, si allena e non beve. Sono amici da sempre, da quando erano bambini e frequentavano la stessa scuola.

Stanno insieme dal 2015, si sono sposati lo scorso anno in gran segreto e sembra che anche questo meraviglioso nuovo passaggio della loro vita vogliano viverlo lontani dalla curiosità. Il sogno di Ed Sheeran dopo avere sposato Cherry era quello di avere dei bimbi paffutelli che correvano per casa… il sogno sembra stia per avverarsi.

Primo figlio per Ed Sheeran, il parto si avvicina ma non è il cantante a dare la notizia ultima modifica: da