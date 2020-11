Mina Italian Songbook: che regalo immenso per i fan

È uscito il 27 novembre 2020 “Italian Songbook” il nuovo doppio album di Mina. Andata via dalla scena musicale da oltre 40 anni non abbiamo mai smesso di ascoltarla. Produzioni, jingle pubblicitari, collaborazioni. A marzo ha festeggiato i suoi 80 anni e canta ancora meravigliosamente. Un regalo grandissimo per tutti noi che l’abbiamo amata e l’amiamo ancora tanto, il suo Italian Songbook unione dei suoi album Cassiopea e Orione. Un repertorio immenso il suo che conta oltre 1400 brani pubblicati in oltre 100 album. Tutti brani editi riuniti in questa collezione che è solo un’anticipazione di un progetto di sei antologie. Il figlio Massimiliano Pani nelle vesti di produttore ha spiegato in un’intervista che abbiamo seguito su RaiNews24 di quanto la madre, la meravigliosa Mina, sia sempre dentro a tutti i progetti e sia lei a dare l’ultima parola. Una donna forte che ha saputo uscire di scena ma restare nel cuore e nella musica come una grande protagonista.

28 BRANI DI MINA TUTTI DA ASCOLTARE – UNA VOCE CHE CONTINUA A STREGARE

La sua voce ha saputo essere presente in tanti modi: solista, corista, duetti, ha sempre fatto quello che le andava di fare con molta intelligenza. E anche la scelta di questo repertorio lo ha voluto fortemente, come racconta Pani. “Ha la capacità di vedere un diamante anche in brani già spopolati dalle cover” aggiungendo “ha la capacità di capire che il pezzo merita una rilettura“. Questo lo scopo di “Italian SongBook” di riscoprire e riordinare il repertorio di Mina in una collezione dei suoi più grandi successi. I 28 brani sono stati rimasterizzati e digilazzitati li abbiamo ascoltati tutti d’un fiato e cantati con lei. Brani come: Se telefonando, Anche un uomo, Compagne di viaggio, Oggi sono io, Amore unico amore e Grande Grande Grande. Assolutamente consigliato l’ascolto di “Italian Songbook” il nuovo doppio album di Mina disponibile su tutte le piattaforme digitali.

di Claudia Cappabianca