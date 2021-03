La soluzione di Amadeus su Irama: mandare un video, serve l’ok di tutti i BIG

Come si immaginava, Amadeus ha deciso di prendere una decisione diversa in merito alla partecipazione di Irama al Festival di Sanremo 2021. Questa mattina purtroppo era arrivata la conferma della positività non solo di uno dei collaboratori del cantante, ma anche di un secondo. Irama al momento è risultato negativo ma questo non significa che nelle prossime ore, potrebbe esserlo ancora ( ci auguriamo che stia bene ovviamente). Si attende in ogni caso la comunicazione ufficiale da parte della ASL che dovrà confermare quanto risultato dai test fatti ieri. Amadeus però ha spiegato che questa notte non ha chiuso occhio nel tentativo di trovare una soluzione per cui ha deciso, qualora gli altri cantanti in gara saranno d’accordo, di fare una modifica al regolamento. Amadeus infatti ha deciso di fare la sua proposta: permettere in ogni caso a Irama di essere sul palco, non fisicamente nel corso di queste 5 serate. La soluzione, in questo mondo che cambia e che subisce le influenze del maledetto covid 19, è quella di mandare in onda un video.

Amadeus e la proposta per Irama: un video delle sue prove

Amadeus ha spiegato che non ci saranno vantaggi per Irama o per gli altri, visto che comunque non ci sarà il pubblico in sala. Questo permetterebbe anche agli artisti di vivere in modo più rilassato questo Sanremo 2021. Se infatti anche altri BIG risultassero positivi al covid 19, o dovessero stare in quarantena come nel caso di Irama, per loro varrebbe quindi lo stesso regolamento. Si manderebbe in onda per tutti il video.

Fasulo e Amadeus concordano sul fatto che questo sarebbe una soluzione per tutti gli artisti ma che devono per forza ascoltare il parere di tutti i BIG in gara. Anche Fiorello concorda sul fatto che questa sia una soluzione vincente: nell’era in cui tutto cambia, anche Sanremo deve cambiare. E non ci sarebbe nulla di scandaloso.