Sanremo 2022 classifica finale definitiva: tutte le posizioni

E’ stato un Sanremo che difficilmente potremo dimenticare quello che si è concluso ieri. Tante bellissime canzoni scelte da Amadeus per la 72esima edizione, la sua terza consecutiva. Un Sanremo 2022 che ha visto la vittoria di Mahmood e Blanco, arrivati all’Ariston, ancora prima di esibirsi, con il favore ella vittoria. Una classifica che non è mai cambiata nel corso delle serate e che non ha mostrato grossi copi di scena neppure ieri, anzi. E’ andato quasi tutto come ci si aspettava, con un clamoroso plebiscito per Brividi, la canzone che è piaciuta davvero a tutti, dal pubblico a casa, alla giuria demoscopia 1000 passando per la sala stampa. Mai come quest’anno, tutti si sono trovati d’accordo: il primo posto in classifica per Blanco e Mahmood è più che meritato. E altrettanto meritato il secondo posto di Elisa che ha portato a Sanremo un brano meraviglioso. Il podio vede al terzo posto uno scatenatissimo Gianni Morandi che non ha conquistato solo il pubblico della sua generazione ma anche i giovanissimi, pazzi della sua Apri tutte le porte.

Le note dolenti: chiude la classifica di Sanremo 2022 Tanani, un giovanissimo sul palco dell’Ariston. Non dimentichiamo però che uno dei più piccoli in gara era proprio Blanco che, con i suoi 18 anni ha dimostrato come i grandi artisti, quelli che hanno la musica che corre nelle vene, possano mangiarsi un palco anche a fianco a un grandissimo mostro della musica come Mahmood.

Balzo in avanti invece, a metà della classifica, grazie al televoto, per Sangiovanni, che non era stato molto apprezzato e anche per Dargen d’Amico. Premiata anche la canzone di Massimo Ranieri che si piazza ottavo. Vediamo ora la classifica generale con tutte le posizioni dalla numero 1 alla 25.

Classifica finale Sanremo 2022: tutte le posizioni

1 – Mahmood e Blanco2 – Elisa3 – Gianni Morandi4 – Irama5 – Sangiovanni6 – Emma7 – La Rappresentante di Lista8 – Massimo Ranieri9 – Dargen D’Amico10 – Michele Bravi11- Matteo Romano12 – Fabrizio Moro13 – Aka7even14 – Achille Lauro15 – Noemi16 – Ditonellapiaga e Rettore17 – Rkomi18 – Iva Zanicchi19 – Giovanni Truppi20 – Highsnob e Hu21 – Yuman22 – Le Vibrazioni23 – Giusy Ferreri24 – Ana Mena25 – Tananai

