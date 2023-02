Anna Oxa c’è, l’intervista di Giovanna Civitillo però non le piace molto

Avete ascoltato le domande di Giovanna Civitillo ad Anna Oxa? Alla cantante forse non sono piaciute molto

Questa volta Giovanna Civitillo ce l’ha fatta, ha intervistato Anna Oxa, la cantante si è fermata, l’intervista era stata programmata per La vita in diretta, questa volta Anna Oxa c’è ma non va tutto benissimo. Questa sera Anna Oxa si esibirà per prima, salirà per prima sul palco del teatro Ariston per dare il via alla gara dei 28 cantanti, ma non sembra preoccupata di nulla se non di chi ascolterà la sua canzone. Giovanna Civitillo la ringrazia per il suo minuto messo a disposizione per lei e per La vita in diretta, si prepara alla prima domanda. Le chiede dell’emozione dopo tanti anni, che tipo di emozione è questa per la cantante, cosa prova. “E’ una domanda alla quale non so rispondere, vivo le cose meno di testa” è la risposta della Oxa, Giovanna intuisce che saprà che emozione sta vivendo quando la vivrà. L’artista conferma e la prima domanda è bruciata.

Giovanna Civitillo intervista Anna Oxa

“Noi stiamo aspettando i tuoi look ma che look ci dobbiamo aspettare?” “Soprattutto aspettatevi un bel canto, Il canto dell’anima e poi tutto il resto veste l’anima” altra domanda bruciata. L’artista vorrebbe parlare solo del suo brano sanremese.

E poi la Civitillo arriva al duetto ricordando che ha scelto “Un’emozione da poco”, la canzone del suo primo festival. “Sai è un inizio e poi… essere qui oggi con un altro brano è una continuazione, si riprende un punto e poi si riparte”, questa alla Oxa è piaciuta di più.

“Come si fa a rimanere così giovani, così… sei uguale, sei bellissima” le chiede la moglie di Amadeus, entusiasta di averla per La vita in diretta, sincera nel complimento che le sta porgendo. “Esci fuori dalla cerchia, stai un po’ più con te stessa” risponde la cantante che fa per andare via.

Giovanna Civitillo dolcissima le chiede un abbraccio, la ringrazia, ma che consiglio le ha dato Anna Oxa? E’ questo il consiglio per restare sempre giovani o in generale le ha detto che le farebbe bene stare lontana dalla cerchia, dagli altri?