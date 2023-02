Il vestito manifesto di Chiara Ferragni per Sanremo 2023: “Pensati libera”

"Sentiti libera", è un vestito manifesto quello che Chiara Ferragni ha indossato per la prima di Sanremo 2023

Chiara Ferragni in cima alla scala di Sanremo 2023 appare di spalle, il suo è un vestito manifesto. L’abito nero di Dior è il suo primo messaggio. “Sentiti libera” due parole che Chiara Ferragni porta sulle spalle come la stola bianca. La moda è il suo mondo e al mondo Chiara Ferragni desidera fare arrivare i messaggi promessi, il primo è per le donne e racchiude molto in un’idea che è sbocciata in collaborazione con Fabio Maria D’Amato. E’ sul suo profilo social che l’imprenditrice digitale ha svelato come è nato il vestito manifesto. “Sei un sogno” ha commentato subito Valentina Ferragni ma per tutti è stato emozionante vedere quelle due parole così importanti sulla stola bianca, anche se poi l’ha tolta lasciando le spalle nude, ma il messaggio è rimasto, impresso negli occhi, speriamo anche nella mente di chi si sente fragile o pensa di sbagliare nel sentirsi libera. “E’ dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate”.

L’abito nero di Dior di Chiara Ferragni per Sanremo 2023

“Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo 2023 abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda” si legge nel post pubblicato sul profilo di Chiara Ferragni.

“Un abito a corolla di seta nero ispirato alla tradizione Dior e completato dalla stola-manifesto con ricamato il claim “Pensati libera”. Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società”.

E’ una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni, è un’idea nata dal suo percorso di vita, dalla carriera che l’ha resa famosa ma ha dovuto anche lottare “per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna”.

E’ emozionatissima Chiara Ferragni sul palco del festival di Sanremo, il suo messaggio la rende stupenda, come commentano tutti sui social senza notare altro che quelle due parole che continuano a camminare con lei davanti a tutti.