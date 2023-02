Selvaggia Lucarelli contro ogni parola di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: “Studia”

Selvaggia Lucarelli va giù pesante contro Chiara Ferragni dopo la conferenza stampa di Sanremo 2023

Terminata la conferenza stampa di Sanremo 2023 Selvaggia Lucarelli ha subito attaccato Chiara Ferragni, ogni sua parola. La giornalista non ha concesso alla Ferragni nemmeno la scusa dell’emozione e tra le storie Instagram ha riportato tutti gli errori che secondo lei ha commesso. Dalla Costituzione che crede non conosca alle risposte non date, fino alla violenza psicologica e a ciò che Chiara Ferragni vuole portare questa sera sul palco di Sanremo 2023; Selvaggia Lucarelli non salva nulla. Si chiede chi l’ha convinta ad andare al festival di Sanremo. Mentre Amadeus e Gianni Morandi le hanno rivolto mille complimenti, Selvaggia Lucarelli consiglia all’imprenditrice digitale di studiare.

Dopo la conferenza stampa Sanremo 2023 l’attacco della Lucarelli alla Ferragni

“Ferragni ha detto che vuole NORMALIZZARE l’emozione sul palco” ed è solo l’inizio, Selvaggia sottolinea tutto

“A domanda della giornalista dell’Ansa ‘non hai paura che un giorno i tuoi figli ti chiedano perché mi hai esposto così tanto, io non volevo’ ha risposto ‘ogni genitore pensa di fare il meglio per i figli saranno loro a giudicarmi’”. E adesso la Lucarelli si chiede: “Perché l’esposizione dovrebbe essere il meglio per i figli non si sa, ma vabbé – e prosegue – Poi ha parlato di violenza psicologica, che fino a due anni fa non ne aveva sentito parlare (GIURO) e poi ha letto delle cose su Instagram che ti davano degli indizi per imparare a riconoscerla e lì ha capito. Cioè le sue letture sono le slide di Instagram”.

E’ solo l’inizio dell’attacco di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “Paolo Giordano le chiede cosa pensa dei testi misogini di Fedez, lei ‘lo chieda a Fedez’. In che senso? Di quello che pensa lei deve riferire il marito?”.

Selvaggia Lucarelli non si ferma: “Comunque bisogna avere le spalle larghe e un po’ di cultura di base per decidere di diventare ambasciatori di alcune tematiche. E se tu fino a due anni fa non avevi mai sentito parlare di violenza psicologica e ne hai appreso l’esistenza su Instagram forse è il caso che prima studi un po’, solo un po’. Qui manca anche il lessico Dio santo“. “Ma poi perché , chi te lo fa fare?” ma quella della Lucarelli non è una domanda.