Marco Mengoni esibizione febbrile a Sanremo 2023: “Tutta colpa della straordinaria orchestra”

Marco Mengoni pensa di avere esagerato a Sanremo 2023 e spiega cosa è successo con l'orchestra

Marco Mengoni è il favorito, ancora prima del primo ascolto di Sanremo 2023 e non ha deluso le aspettative. E’ il primo in classifica con Due Vite, è bastato un ascolto per pensare che forse non ha rivali in questo festival. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno non si è sottratto alle domande di Serena Bortone, ha spiegato come ha vissuto la sua esibizione. Marco Mengoni era carico e a renderlo così generoso verso il pubblico sono stati i maestri dell’orchestra. E’ a loro che va il grazie più grande di Marco Mengoni, è guardando ognuno di loro che Marco Mengoni durante l’esibizione di Due Vite ha trovato una carica sempre maggiore. Pensa che forse ha esagerato e infatti è raro che ascoltando il video ufficiale di un brano il live da Sanremo risulti ancora più bello e da brividi. Marco Mengoni l’ha fatto e speriamo esageri anche nelle prossime serate.

Marco Mengoni a Oggi è un altro giorno

E’ Serena Bortone che a nome di tanti ringrazia Marco Mengoni per l’esibizione febbrile e lui risponde: “Tutta colpa dell’orchestra perché io li guardavo ed erano talmente carichi che io mi caricavo ed era un caricamento continuo. Ho anche un po’ esagerato, un po’ sopra le righe, credo, però era bellissimo, forse devo solo contenermi un po’ di più ma era bellissimo. L’unica cosa che riuscivo a dire dopo l’esibizione che la musica è una figata e continuo a dire che è così”.

Marco Mengoni deve continuare ad esagerare così, di cose belle ne ha fatte tante e questa a Sanremo 2023 riesce anche a superarle tutte. Marino Bartoletti, sui divenenti di Oggi è un altro giorno, è uno tra i tanti fan di Mengoni a tifare per lui, anche per lui è il favorito, spera che Marco possa festeggiare il decimo anniversario della sua vittoria con L’Essenziale”. L’arista invece ringrazia ancora e questa volta il suo grazie è per Amadeus, per lo spettacolo che sta creando. Mentre sull’essere favorito pensa che essere primo in classifica conta poco, come i soldi, conta invece tutto il resto. Ci crediamo? Sì, forza Marco!