L’ironia di Ultimo dopo il decimo posto in classifica

Ultimo fa ironia sulla sua decima posizione in classifica a Sanremo 2023: la frecciata alla sala stampa

Per qualche istante i fan di Ultimo hanno temuto il peggio, visti i precedenti. Ma in realtà a quanto pare, il cantante romano questa volta sta prendendo la sua partecipazione a Sanremo con grande ironia e con una ritrovata serenità di cui aveva già parlato in molte interviste. La sua Alba non è piaciuta molto ai giornalisti: per la sala stampa il brano che Ultimo ha portato a Sanremo 2023 merita solo il decimo posto. Va detto, che la prima interpretazione di Niccolò sul palco dell’Ariston, ha un po’ deluso anche il pubblico a casa che forse, visti i pronostici si aspettava anche molto di più. Ma aspettiamo un secondo ascolto prima di dare un parere definitivo su questa canzone. Ma torniamo a Ultimo, dicevamo che questa mattina il cantante ha fatto prendere un coccolone ai suoi fan che si aspettavano una polemica servita via social…E invece non è successo. Ultimo ha pubblicato infatti una storia, con la classifica, evidenziando la sua decima posizione. Ha scritto: “Quando loro…” sottolineando il decimo posto dato dalla votazione della sala stampa. La seconda storia poi, una immagine della famosa conferenza stampa quando litigò con alcuni dei giornalisti presenti…Una immagine che faceva presagire il peggio e invece…Ultimo ha poi postato una storia dove spiegava che stava semplicemente scherzando!

Qui la classifica

Il significato di Alba la canzone di Ultimo

Ultimo ha spiegato con queste parole la sua canzone: “In Alba faccio riferimento ai sogni, ai dubbi sul senso della vita, alle speranze e alla voglia di superarsi.L’amore arriva solo nel momento finale, quando negli ultimi versi dico: “quando vivi un giorno bello ridi e pensami, a me basta solo questo per non perderti”. Quello di cui parlo è un amore universale.Credo che amore non sia solo vivere sotto lo stesso tetto, avere figli o dormire insieme.Si può amare anche senza parlarsi mai e vivendo in parti diverse del mondo.Se so che una persona che amo mentre vive un giorno bello ride e mi pensa, allora per me vale più di qualsiasi altra cosa. Ho deciso di mettere questi versi alla fine di Alba perché credo che quando ci s’interroga sul senso della vita, alla fine, per difesa o per natura, ci si rifugia sempre nell’amore.Anzi, più che nell’amore, nell’amare.Non c’è bisogno di parlare, siamo collegati tutti, da cosa non lo so… è per questo che ho scritto Alba.“