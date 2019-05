Pamela Perricciolo accusa Eliana Michelazzo ma lei tace sui social

Dopo le anticipazioni arrivate ieri da Dagospia ci si aspettava una reazione da parte di Eliana Michelazzo alle pesanti accuse lanciate da Pamela Perricciolo colei che fino a qualche settimana fa era come una sorella per lei. E invece, neppure questa mattina, dopo l’uscita in edicola del Fatto Quotidiano con l’intervista di Selvaggia Lucarelli alla Perricciolo, arrivano le repliche di Eliana Michelazzo. Eppure Donna Pamela ha puntato il dito contro di lei accusandola di andare in tv a dire cose non vere solo per prendere 7000 euro in puntata e arrivando persino a lanciare un appello “se volete bene a Eliana non invitatela più in tv”. La Perricciolo ha smontato il racconto della Michelazzo dicendo che all’inizio lei chattava con questo Simone che forse esisteva davvero ma che poi, non volendo partecipare a Uomini e Donne come tronista ( all’epoca si fece questa ipotesi) la Michelazzo si inventò di essersi fidanzata prima e sposata dopo con una persona che in realtà non esisteva.

PAMELA PERRICCIOLO ACCUSA, ELIANA MICHELAZZO TACE

La cosa particolare è che da ieri sera, dai social, non siano arrivate repliche di Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati in questi giorni ha continuato a raccontare la sua versione dei fatti dicendo anche di aver denunciato la Perricciolo ( non sappiamo di preciso per quale motivo). Donna Pamela fa notare alla Lucarelli che non c’era nessun motivo per una denuncia: l’agenzia è della Michelazzo, la macchina è la sua, la casa è intestata a lei…Quale sarebbe il plagio si chiede quindi Donna Pamela?

La Perricciolo conferma che questo Simone Coppi è stato frutto di una invenzione che però Eliana conosceva bene visto che era sempre lei a gestire il profilo di questa persona, come la Prati, a detta della Perricciolo, gestiva il profilo di Marco Caltagirone.

Ricordiamo però a tal proposito che il sedicente Mark esisteva sui social ben prima che la Prati conoscesse le due donne per cui prima, dietro all’imprenditore romano, c’era qualcun altro…