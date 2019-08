Il saluto delle Iene a Nadia Toffa: dalla cravatta nera alle lacrime nel giorno del funerale (FOTO)

Una grande corona di fiori bianchi davanti alla cattedrale di Brescia. E’ la corona che la grande famiglia de Le Iene, la grande famiglia di Nadia Toffa ha voluto regalare alla conduttrice del programma Mediaset nel giorno dell’addio. C’erano tutti al funerale di Nadia: tutti i colleghi che le sono stati accanto in questo ultimo difficilissimo anno e mezzo. C’era Davide Parenti, papà de Le Iene che ha deciso di ricordare Nadia con un gesto davvero molto forte. Sulla bara bianca di Nadia spiccava qualcosa di scuro: è la cravatta de Le Iene che Parenti, nel corso del funerale di Nadia, ha deposto sulla sua bara. C’erano Matteo Viviani e Giulio Golia che insieme a Nadia hanno condotto molte puntate dell’ultima edizione de Le Iene, stando al suo fianco pur sapendo quanto stesse soffrendo. C’erano Filippo Roma, Enrico Lucci, Antonino Monteleone, Andrea Agresti. E c’era anche l’ex iena Giarrusso che ha commentato prima del funerale con i giornalisti, il fatto che non potesse di certo mancare per dire addio a Nadia.

«Non faceva tutto questo per mettersi in mostra. Detestava l’ingiustizia. Era una rompicoglioni terribile che non staccava mai. Aveva un odio incredibile per le ingiustizie. Una persona autentica e la gente l’ha capito». Lo ha detto fuori dal Duomo di Brescia l’ex Iena Enrico Lucci parlando della collega Nadia Toffa. «Ha raccolto l’odio della gente in un’efficace azione giornalistica» ha aggiunto.

( nella gallery alcune delle foto dalla cerimonia funebre di oggi )

«Siamo una famiglia, l’abbiamo vista arrivare, sgomitare, era la mia famiglia» ha detto commosso Giulio Golia davanti al duomo di Brescia.

