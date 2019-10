Alberto Dandolo è il giornalista “accusato” da Barbara d’Urso: arriva la sua risposta sui social

Poche ore fa vi abbiamo raccontato della denuncia fatta da Barbara d’urso contro una persona che aveva creato una pagina social diffamatoria con un nome simile al suo. La conduttrice inoltre aveva scoperto, dopo la denuncia e in seguito al lavoro della polizia postale, che questa persona era in contatto con un giornalista che, secondo il suo racconto, lo incoraggiava a continuare nella sua offensiva. La d’Urso non cita il nome del giornalista nè quello della pagina social in questione. Ma, visto che poche settimane fa Alberto Dandolo aveva pubblicato sui social a sua volta alcuni atti delle denunce fatte dalla conduttrice, era logico pensare che stesse parlando proprio di lui. E infatti, Dandolo, pochi minuti fa ha deciso di rispondere sempre via social.

ALBERTO DANDOLO RISPONDE AL VIDEO DI BARBARA D’URSO SUI SOCIAL

La prima parte del commento di Dandolo sui social:

PARTE 1: Riguardo l’accorato video di Barbara D’Urso, mi duole dire che evidentemente tale video non era sotto testata giornalistica, visto che la signora omette il succo della vicenda e ne narra solo i dettagli, decontestualizzandoli. Tanto per cominciare, come da me accennato giorni fa, il giornalista di cui “non fa il nome” sono io, quindi io gli atti li conosco. Che io “collaborassi” con il profilo “carmelitadurto” è una affermazione che per ora non ha alcun riscontro legale.

Ma la cosa più incredibile che la signora si dimentica di divulgare è che la polizia postale, a seguito di una perquisizione e di un interrogatorio , ha accertato che il creatore e gestore del profilo carmelitadurto è un ragazzo sardo che ha ammesso di essere appunto il creatore e gestore del profilo.

E sapete chi ha indicato alla polizia postale il ragazzo sardo che si celava dietro a quel profilo? Io stesso! Cosa che la signora sa bene. Pensate quanto mi sentissi corresponsabile di stalking nei confronti della signora se proprio io ho messo la polizia sulla strada giusta. Avrei potuto tacere e farmi i fatti miei dicendo “non so nulla”, e invece ho collaborato senza alcuna remora. Riguardo i contatti che io intrattenevo con questo ragazzo sardo, erano una goccia nel mare di rapporti che intrattenevo e intrattengo, visto il mio mestiere di giornalista di gossip. E a riprova di quello che dico, elenco quello che di così compromettente, nell’intervallo di tempo di un anno, mi viene addebitato a seguito di lunghe e costose indagini: Messaggio in cui scrivo al ragazzo sardo che se vuole può condividere un invito Mediaset inviato a tutti i giornalisti. Messaggio al ragazzo sardo in cui dico che se vuole può condividere un tweet il cui contenuto era: “mi sa che oggi dopo la visione degli ascolti della Dottoressa Gió ci vuole un dottore per Barbarella”. Nota vocale in cui spiego a questo ragazzo sardo che nella vita si possono avere problemi o contrasti con le persone ma poi uno si deve svegliare la mattina e capire che le cose importanti sono altre. Il “continua anche per me” non era certo riferito alla condivisione di contenuti diffamatori, anche perché come emerge dall’analisi d

E ancora:

Il “continua anche per me” non era certo riferito alla condivisione di contenuti diffamatori, anche perché come emerge dall’analisi dei telefoni e del computer, io non ho mai e dico mai chiesto a questo ragazzo di insultare o minacciare qualcuno. Questo accerterebbe la mia implacabile attività di stalker!

Detto ciò, comprendo i ringraziamenti alla postale della signora D’Urso. Ma di questo ne scriverò a tempo debito

Nel frattempo faccio gli auguri a Barbara D’Urso per lo spostamento del suo programma il lunedì sera dovuto ovviamente allo sfolgorante successo di ascolti che riscuoteva la domenica.

Col cuore Alberto Dandolo

#coccccuoreee🤣🤣🤣❤️❤️❤️