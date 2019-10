Il dolce pensiero di Lavinia Biagiotti per mamma Laura a Domenica IN: “Era il mio tutto”

Nella puntata di Domenica IN del 27 ottobre 2019 ospite di Mara Venier la dolcissima Lavinia Biagiotti. Nello studio di Rai 1 la stilista e Mara hanno ricordano insieme Laura. Tante emozioni e anche tanti aneddoti raccontati da Mara Venier che è stata molto vicina alla famiglia di Lavinia. Tante serate passate tutti insieme a cantare le canzoni più amate di Renzo Arbore, tanti viaggi, tante sfilate e anche un ultimo saluto che Mara ha ricordato commossa. “Ho passato una mezz’oretta con Laura qualche settimana prima che ci lasciasse, mi ha dato tantissimi consigli saggi che purtroppo io non seguo. Era come se mi stesse salutando per l’ultima volta” ha detto la conduttrice parlando con Lavinia della forza di sua madre, una donna davvero unica e speciale. E Lavinia non può che ricordare con dolci parole la sua mamma per lei un punto di riferimento, una persona fondamentale in tutto e per tutto.

LAVINIA BIAGIOTTI E IL RICORDO DI LAURA NELLA PUNTATA DI DOMENICA IN DEL 27 OTTOBRE

Mara ha quindi raccontato anche un altro aneddoto. Si trovava a Cortina per qualche giorno in compagnia di Lavinia e nelle pause tra un lavoro e un altro insieme erano andate ai mercatini di Natale. “Io ero scioccata dal fatto che Lavinia ogni due minuti prendesse il cellulare in mano per mandare un video alla sua mamma non riuscivo a crederci pensavo fosse pazza” ha detto Mara. E Lavinia spiega: “Era la mia mamma, la mia maestra, il mio tutto, avevamo un rapporto cdi grande complicità, mi piaceva che attraverso l’energia dei miei occhi potesse vedere il mondo come lo vedevo io” . Era molto curiosa e anche per questo Lavinia le mandava i video dei posti in cui andava per farle vivere anche da lontano tutto.

Tante emozioni in studio e un insegnamento che resterà per sempre nel cuore di Lavinia: iniziare ogni giornata come se fosse un foglio bianco. Dimenticare le cose brutte, le delusioni e aprirsi all’amore.