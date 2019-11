Keanu Reeves sul red carpet presenta la sua Alexandra, dicono sia la fidanzata (Foto)

Sembra impossibile far dire qualcosa in più a Keanu Reeves sulla sua vita privata ma se per la prima volta in 35 anni si è presentato su un red carpet mano nella mano con una donna forse è la sua fidanza (foto). La fortunata è Alexandra Grant ed è arrivata accanto all’attore sul tappeto rosso del LACMA Art mostrando atteggiamenti dolcissimi ma in realtà non così chiari da poter dire che sono fidanzati. Alexandra e Keanu sono amici da un po’ di anni, forse già dal 2011, ma gli altri amici dicono che da qualche mese il loro legame sarebbe diventato più romantico. L’entusiasmo per chi tiene a Reeves è alle stelle, l’attore avrebbe finalmente trovato la felicità con una donna meravigliosa. Dopo le foto di rito sul red carpet la coppia non si è staccata per un attimo e durante la serata Alexandra e l’affascinante attore hanno continuato a tenersi spesso la mano.

IL PASSATO DI KEANU REEVES PIENO DI DOLORE

Nei ricordi di Reeves c’è tanto dolore, tutto è iniziato quando aveva solo 23 anni e perse uno dei suoi più cari amici, stroncato da una overdose di droga. Nel 1999 lui e la sua fidanzata Jennifer Syme persero la loro bimba all’ottavo mese di gravidanza e due anni dopo a causa di un incidente stradale anche Jennifer perse la vita; nella sua auto furono trovati stupefacenti e antidepressivi. Un tormento che non è mai finito perché c’è anche altro dolore nella sua vita.





Con Alexandra non c’è solo un legame di amicizia, se c’è amore lo sapremo in seguito, ma i due dopo aver lavorato insieme al libro Ode to Happiness hanno poi pubblicato Ombre e fino a fondare nel 2017 una casa editrice. L’attore è circondato dall’immenso affetto dei suoi fan ma non ha nemmeno un profilo social. “Non ce lo meritiamo Keanu Reeves” è il titolo di un articolo del New York Times dello scorso giugno ma c’è anche molto altro. Tutti fanno il tifo per la sua felicità sperando che sia davvero Alexandra.