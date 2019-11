Gabriel Garko racconta di un tentato abuso: aveva 17 anni, l’uomo era sposato

Il numero della rivista Chi in edicola questa settimana dedica un lungo servizio a Gabriel Garko. Per lui anche la cover di questo numero del giornale diretto da Alfonso Signorini . Come saprete Garko ha scritto un libro, nel quale si racconta e racconta alcuni episodi inediti della sua vita. In particolare nella sua intervista con Alessio Poeta per la rivista Chi, Garko torna su un episodio presente nel suo Andata e Ritorno e parla di quando un uomo tentò di abusarlo.

Già nella sua intervista con Barbara d’urso per Live, Garko aveva spiegato che in passato non ha mai voluto parlare di determinati episodi della sua vita perchè non gli piace che la gente possa pensare che lo faccia solo per pubblicità, che abbia bisogno di raccontare qualcosa di doloroso per stare in tv. Nel libro però si è aperto e si racconta come non ha mai fatto prima. Ed è per questo che parla anche di questo brutto episodio.

GABRIEL GARKO PARLA DI UN DOLOROSO EPISODIO DEL SUO PASSATO

Ed ecco il racconto di Gabriel Garko per la rivista Chi

Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, tantomeno con i miei.

Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita. Marco era un uomo “normale” agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità

Queste le parole di Garko che nella sua intervista, come si può intuire anche dalla cover di Chi che apre il nostro articolo, spiega al suo interlocutore che continua a sperare che nessuno abbia dell’interesse a sapere chi dorma nella sua camera da letto.