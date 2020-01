Il matrimonio di Zoe Isabella Kravitz, l’album di nozze e l’abito da sposa della figlia di Lenny (Foto)

Un matrimonio da favola per Zoe Isabella Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz a giugno ha sposato Karl Gusman, suo compagno da più di tre anni, ma solo a fine anno sono arrivate le foto, l’album di nozze che mostra gran parte delle emozioni vissute dai protagonisti (foto). Il giorno del sì il 29 giugno 2019 ma l’attrice forse presa dalla nostalgia e dal romanticismo ha mostrato gli scatti in bianco e nero solo il 31 dicembre. Fino a ieri nessuno aveva potuto vedere niente delle loro nozze parigine. Zoe Isabella Kravitz ha così finalmente svelato il suo abito da sposa, un abito bianco che non è per tutti, un gusto molto originale, uno stile che ricorda molto quello delle ballerine di danza classica. Bianco ma corto, corto ma non cortissimo, scoperte le caviglie sotto la gonna ampia. I capelli legati in un basso chignon con la riga in mezzo e un cerchietto ovviamente sempre bianco.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DELLA FIGLIA DI LENNY KRAVITZ

Tutto in bianco nero, le foto non mostrano colori ma le emozioni ci sono tutte. Nel loro giorno speciale e Zoe Isabella e Karl hanno avuto accanto tutti, famiglia e amici. Tutti sorridente, dagli sposi agli invitati, tenerissimo il cantante con i suoi sguardi alla figlia che stava per sposarsi.





Presenti alle nozze della Kravitz anche alcune colleghe, le splendide Di Alicia Keys e Laura Dern, di Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shallene Woodley. Fino a qualche ora fa erano tutte notizie sconosciute, foto mai viste, adesso invece gli scatti hanno svelato anche parte del banchetto e dell’intrattenimento musicale, la fame della sposa e tutta la dolcezza e la bellezza del momento. In questo modo è Isabella ad avere chiuso l’anno come l’ultima tra le spose vip pur avendo detto il suo sì la scorsa estate.