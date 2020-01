Emma Marrone segue il consiglio dei medici, non tinge più i capelli biondi (Foto)

Emma Marrone dice addio al biondo dei suoi capelli e non è un dettaglio stupido, non una scelta fatta per estetica, dietro c’è molto altro, solo che quando è la cantante salentina a dirlo tutto sembra semplice (foto). Per quanto Emma abbia parlato della sua malattia la sua forza è apparsa più di tutto il resto nonostante abbia poi anche confessato lacrime e paure. La realtà è che la sofferenza vera non l’ha mai mostrata e dietro il consiglio dei medici di non tingersi più i capelli di biondo c’è tutto. Torna al suo colore naturale e sarà sempre bellissima, anche se a Sette ammette che resterà sempre bionda dentro. Dai tempi di Amici a oggi abbiamo visto le varie tonalità ma l’oro era sempre tra i suoi capelli. Dopo l’operazione subita i medici le hanno detto che era meglio evitare le tinte, quel biondo che ha sempre portato sul palco, anche in ogni sua partecipazione a Sanremo. Questa volta al festival ci tornerà in un ruolo diverso, sarà tra i super ospiti. Ben più di una cantante, Emma Marrone ha messaggi importanti da portare avanti, lei che pur evitando le lacrime ha confessato ai fan il motivo del suo stop forzato ancora prima che tutto terminasse.

EMMA MARRONE A SANREMO DA SUPER OSPITE

Dieci anni di carriera, tante canzoni che restano nella mente, una grinta che la accomuna alle grandi della musica ma lei resta sempre la stessa. La vedremo al festival di Sanremo 2020 il 4 febbraio, nella prima serata condotta da Amadeus; un onore per lei l’invito ricevuto, un onore per tutti averla al teatro Ariston perché è ben più di una cantante.





“I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi – ha raccontato Emma a Sette, il settimanale del Corriere della Sera – Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”.

Emma confessa che se in quella sala operatoria è entrata da spaccona, adesso quando ogni tre mesi deve ripetere le analisi ha paura. Nessuno si accorgerà che non è più bionda ma vedranno tutto il resto, una donna con una carica positiva che può solo regalare energia.