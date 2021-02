Demi Moore nega i ritocchi e mostra il viso al naturale (Foto)

Ritocchi sì o no sul volto di Demi Moore? Dopo le critiche sulla trasformazione del suo volto la splendida attrice si difende mostrando nuove foto. Niente chirurgo, niente make up ma sembra che a scavare il suo viso, a sollevare i suoi zigomi e anche a fare apparire le labbra diverse sia stata solo una semplice preparazione fatta prima dello spettacolo. Tutto è iniziato ore prima di arrivare a Parigi e ben prima di sfilare in passerella. “Preparazione pre-show” scrive Demi Moore sul suo profilo social mostrando una foto scattata in aereo. Niente da aggiungere, lascia che un titolo e una foto dicano tutto, è il suo modo di rispondere alle polemiche arrivate dopo la passerella di Fendi. Abbiamo tutti visto la star con il viso diverso, nessuna certezza, avevamo tutti il dubbio che fosse un ritocco o un make up incredibile.

DEMI MOORE TRASFORMATA DA UNA MASCHERA PER IL VISO?

Quegli zigomi altissimi, la bocca diversa, niente punture, sembra che il suo viso sia tornato come un tempo, quindi tutto merito o colpa di una skin routine. Possibile che una maschera per il viso e poco altro facciamo tutto questo?

Da sempre la Moore ripete che il suo viso è naturale al 100%. A 58 anni non c’è dubbio che sia sempre bellissima ma possibile che l’età non la sfiori? La foto scattata in aereo mostra la preparazione allo show ma di che maschera si tratta? Di recente Demi ha confessato che la gravità sta facendo il suo lavoro, che qualcosa va verso una direzione che non le piace ma che deve imparare ad accettare. Senza aiutino?

Non tutti le credono, lei è irremovibile ma l’ultima apparizione alla Fashion Week parigina lascia davvero il dubbio che qualcosina abbia fatto. Per allontanare ogni dubbio avrebbe potuto magari davvero pubblicare qualche scatto del tutto al naturale.