Sossio Aruta ha il Covid: ‘Ho perso 4kg, sto malissimo’

Dopo un periodo fortemente pandemico, l’allarme Covid per fortuna è scemato gradualmente. Oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo anche grazie alla grande campagna vaccinale che il Governo e le regioni italiane stanno attuando da diverse settimane. Eppure nonostante le restrizioni, i contagi continuano. Lo sa bene il povero Sossio Aruta, ex calciatore e volto noto in tv in quanto uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island Italia.

Il 50enne di Castellammare di Stabia ha annunciato attraverso i suoi social, infatti, di esser risultato positivo ad un test Covid necessario per la partecipazione ad un evento a cui avrebbe dovuto prendere parte fra qualche giorno. Il rumor che già circolava sul web è stato ufficializzato dal diretto interessato. Leggiamo insieme le sue parole…

Sossio Aruta ha scoperto di avere il Covid: le sue dichiarazioni

In un video messaggio pubblicato oggi 11 giugno 2021, Sossio Aruta ha ufficializzato ai suoi follower di aver contratto il Covid: “Buongiorno a tutti, ragazzi. Sono molto grato per il vostro interessamento. In tantissimi mi avere scritto dopo aver saputo la notizia per sapere delle mie condizioni. Purtroppo sono rimasto anch’io intrappolato in questa rete del Covid. Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime ma vi posso assicurare che sono giorno che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, mal di stomaco, mal di testa, debolezza… mi sento senza forze e il mal di schiena”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sposi e il calciatore vuole una testimone speciale per le nozze

Beffa nella beffa per Sossio Aruta è stata quella di esser riuscito a prenotare l’appuntamento per la prima dose di vaccino anti-Covid: “Un disastro. Comunque davvero grazie per l’interessamento. Anche questo passerà. Mi spiace solo del fatto che avevo già prenotato il vaccino… ma non ho fatto in tempo! Vi terrò aggiornati nei prossimi giorni e anche questa avventura sono sicuro che passerà al più presto. Grazie mille. Vi mando un bacione”.

Situazione invece molto più tranquilla per la compagna di Sossio Aruta, Ursula Bennardo, che attraverso le storie del sui profili Instagram ha spiegato di sentirsi bene ma di essere leggermente impensierita dal dover affrontare una situazione per lei inedita. Auguriamo ad entrambi una pronta guarigione ed una fine della quarantena quanto più rapida possibile.