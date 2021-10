Mediaset celebra Iva Zanicchi con D’Iva due serate evento per la cantante

In questi anni l’abbiamo vista spesso in tv, volto amatissimo dei programmi Mediaset. Dallo show di Chiambretti, al suo ruolo come opinionista all’Isola dei famosi. Iva Zanicchi è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, ha fatto la storia della nostra musica ed è per questo che Mediaset la celebra! In un comunicato stampa ufficiale, Mediaset annuncia che presto si celebrerà la straordinaria carriera di Iva Zanicchi con “D’Iva”, un one woman show in due serate-evento in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021.

Mediaset omaggia Iva Zanicchi con due serate evento: arriva d’Iva

Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare la Zanicchi, una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi. L’ultimo anno è stato parecchio complicato per Iva Zanicchi: ha affrontato il covid, ha perso suo fratello che si era contagiato insieme a lei. Ha lottato al fianco del suo compagno, che ha avuto un cancro e poi ha preso anche il covid. Insomma mesi difficili che però lasceranno spazio adesso alla gioia.

Mediaset parla di Iva Zanicchi come di una non-diva alla cui carriera Canale 5 ha voluto dedicare due serate speciali chiare fin dal titolo: la Zanicchi è una diva. Il suo è stato un percorso straordinario che dall’infanzia a Ligonchio l’ha portata a esordire giovanissima nelle balere romagnole, fino ad arrivare ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali: da Castrocaro al Festival di Sanremo (10 partecipazioni con quattro vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), dal Madison Square Garden di New York all’Olympia di Parigi.

In queste dure serate “D’Iva” Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale. Nel comunicato stampa diffuso oggi, non sono stati ancora fatti i nomi degli ospiti che arriveranno sul palco e non sappiamo se al fianco di Iva Zanicchi ci sarà magari un conduttore o una conduttrice, una sorta di spalla oppure se sarà proprio lei, la sola padrona di casa, pronta ad accogliere i suoi amici e ospiti.

