Jessica Morlacchi in ospedale per un doloroso intervento al naso

Che succede a Jessica Morlacchi? I fan sono in ansia per la cantante che dall’ospedale ha pubblicato delle foto con il naso e parte del volto fasciati. Jessica Morlacchi è stata operata di nuovo al naso ma questa volta non è per estetica. Fino a pochi giorni fa l’abbiamo vista tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, sul divano accanto a Serena Bortone e gli altri colleghi di Rai 1, ma questi non sono giorni semplici per lei. Si capisce dalle parole con cui confida che quello che sta vivendo non lo augurerebbe a nessuno, nemmeno al peggior nemico. L’anno scorso Jessica Morlacchi si è sottoposta ad un primo intervento di rinoplastica abbinato anche alla risoluzione di un problema di salute, evidentemente non del tutto risolto.

Jessica Morlacchi si chiede se tornerà a respirare bene

Non aveva di certo nascosto l’intervento al naso per migliorare l’aspetto estetico ma Jessica forse aveva anche dei problemi dal punto di vista respiratorio da risolvere. Sembra che non tutto sia andato come sperava e ha così dovuto sottoporsi a un nuovo intervento. Ironica come sempre prima dell’operazione ha chiesto con un sondaggio se sarebbe tornata a respirare bene. Forse, i problemi sono peggiorati dopo il primo intervento?

La Morlacchi sta bene, dopo l’operazione si è mostrata ai suoi follower. E’ ricoverata alla clinica Parioli di Roma, tutto è andato bene e non c’è stata alcuna complicazione ma sembra si sia trattato di un intervento importante e anche molto doloroso. Jessica Morlacchi è infatti ancora molto provata, il dolore è forte ed è per questo che dice che non lo augurerebbe nemmeno al suo peggior nemico. E’ però riuscita a seguire anche il concerto di ieri sera di Gigi D’Alessio su Rai 1, a pubblicare storie sui momenti della serata che ha apprezzato di più, in particolare il duetto di Gigi con Eros Ramazzotti e con il figlio LDA. Forza Jessica, torna presto a cantare!