Sanremo 2023 tutti gli ospiti: i nomi serata per serata

E' lunga la lista di ospiti che arriveranno a Sanremo 2023 per il Festival di Amadeus: ecco chi ci sarà con un elenco serata per serata. Tutti i nomi

Finalmente ci siamo. A meno che Amadeus non si sia tenuto qualche clamoroso nome da annunciare solo al foto finish, dovremmo avere la lista definitiva e completa di tutti gli ospiti che arriveranno sul palco di Sanremo 2023. Con una piccola delusione, bisogna ammetterlo. Si era parlato di una grandissima ospite per la serata finale, al sabato sera. E con tutto il rispetto per Ornella Vanoni ecco, era attesa Madonna, capirete bene che la delusione è grande. Anche perchè Ornella Vanoni è stata già a Sanremo con Amadeus, è stata persino in gara di recente. Insomma non proprio una chicca quella di Amadeus per la finale del Festival, nonostante la vedremo quasi certamente al fianco di Gino Paoli, questa la vera sorpresa. Ma va bene anche così, in fondo su quel palco, sarà un trionfo della musica, questo è chiaro. Anche gli ospiti sono chiamati a fare musica e non show, come succedeva prima di Amadeus…

Non ci resta quindi che mettere insieme tutti i nomi annunciati e fare un vero e proprio calendario che riguarda le cinque serate del Festival, giorno per giorno.

Sanremo 2023 ospiti prima serata 7 febbraio 2023

Mahmood e Blanco da vincitori in carica dell’ultima edizione del Festival, tornano all’Ariston con la loro Brividi. Un’altra reunion per Amadeus, è quella dei Pooh. Ci sarà anche Riccardo Fogli e la band farà un omaggio a Stefano d’Orazio. L’attrice Elena Sofia Ricci arriva invece per promuovere la nuova serie di Rai 1 che la vedrà protagonista dal 13 febbraio, Fiori Sopra l’Inferno. Sappiamo che l’attrice ha scelto di entrare sul palco dell’Ariston sulle note di Combattente di Fiorella Mannoia.

Sanremo 2023 ospiti seconda serata 8 febbraio 2023

A proposito dei contestatissimi ospiti over, sul palco di Sanremo 2023 per la prima volta insieme, tutti e tre insieme ci saranno Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi per una “mega esibizione” dei loro brani celebri. Sul palco dell’Ariston spazio a una band internazionale: i Black Eyed Peas. Nella seconda serata del Festival ci sarà Angelo Duro. Parecchie perplessità per la presenza del comico che non è più sulla cresta dell’onda da tempo. Vedremo come stupirà il pubblico di Rai 1.

Sanremo 2023 ospiti terza serata 9 febbraio 2023

Solo due al momento gli ospiti annunciati per la terza serata ma in realtà ci potrebbero essere poi delle sorprese dell’ultimo momento. Sappiamo con certezza che ci sarà Peppino Di Capri, ospite per ricordare a tutti che nel 2026 i suoi anni di attività saranno 70. Attesi anche i Maneskin, che al Festival fanno tappa fissa dal 2021; con loro sul palco il chitarrista Tom Morello.

Sanremo 2023 ospiti quarta serata 10 febbraio 2023

Questa serata, la serata delle cover, sarà già ricchissima di ospiti visto che ogni BIG ( e sono 28) porta sul palco un amico o un ospite speciale. Poco spazio dunque per gli ospiti ma ci sarà modo di parlare anche di altro, ad esempio all’Ariston arriva il cast di Mare Fuori, la serie dei record, che canterà la sigla della fiction di Rai 2. Tra gli altri ospiti anche Francesco Arca, prossimamene protagonista su Rai 1 della fiction Resta con me.

Sanremo 2023 ospiti quinta serata: la finale l’11 febbraio 2023

Colpaccio per la finale di Amadeus con i Depeche Mode, si strizza ancora una volta l’occhio agli over, in questo caso, over 40! A proposito di carriere e di chi ha fatto grande la musica ne nostro paese, sul palco di Sanremo ci sarà Gino Paoli, con i suoi oltre 60 anni di attività. E lo vedremo quasi certamente al fianco di Ornella Vanoni. Come annunciato da Amadeus, la cantante sarà ospite anche per cantare la celebre L’appuntamento. Nella finale di Sanremo 2023 anche Luisa Ranieri, protagonista ogni domenica su Rai 1 con Le Indagini di Lolita Lobosco 2 fiction vista da oltre 5 milioni di spettatori su Rai 1. C’è attesa per la finale di Sanremo 2023 anche per il video messaggio del presidente Zelensky.

Ovviamente poi sul palco dell’Ariston le co-conduttrici: Chiara Francini, Francesca Fagnani, Chiara Ferragni e Paola Egonu. E immaginiamo di doverci attendere anche delle incursioni di Fiorello.