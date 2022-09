Ascolti tv 2 settembre, vince Rai 1 con l’ennesima replica

Inizia una nuova avventura per Bake Off Italia al debutto il 2 settembre. La prima serata vede il trionfo di Rai 1 per gli ascolti: ecco tutti i dati di ieri

Il mese di settembre è iniziato e si aprono le danze. Nuove sfide in prima serata anche se manca ancora qualche giorno prima dei grandi debutti. Real Time gioca d’anticipo con la nuova edizione di Bake Off Italia, uno dei programmi di punta della rete che ieri, 2 settembre 2022, ha fatto il suo esordio con la prima puntata, seguito poi dalla sesta stagione de Il castello delle cerimonie ( ricordiamo che la prima puntata è stata trasmessa in contemporanea anche sul Nove). Come saranno quindi andati gli ascolti del 2 settembre, la rete avrà approfittato delle assenze importanti sulle altre reti? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel che ci rivelano ogni dettaglio sugli ascolti di ieri e ci svelano che in questo caso, a vincere la serata è Rai 1, per l’ennesima volta in replica con il film Al posto suo. La prima rete Rai continua a cavarsela facilmente con delle repliche e ad avere la meglio sulla concorrenza. Battuto anche questa settimana Canale 5 con I Fratelli Caputo.

Gli ascolti del 2 settembre 2022: i dati auditel della prima serata

Purché finisca bene – Al posto suo vince senza nessuna difficoltà la serata e porta ancora una volta Rai 1 sopra i 2 milioni di spettatori. Nel dettaglio, il risultato è di 2.080.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo ha portato a casa un ascolto medio di 1.481.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Italia1 Chicago Med ha raccolto 1.081.000 spettatori (7%). Su Rai3 Lacci è seguito da 735.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 888.000 spettatori (6.4%).

Su Rai2 Califano. Tutto in un tempo piccolo arriva a 614.000 spettatori (4%)

Su La7 Eden – Un pianeta da salvare registra 503.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Tana libera tutti segna 366.000 spettatori (2.5%). Sul Nove l’esordio di Bake Off – Dolci in Forno è visto da 211.000 spettatori con l’1.4% ( in attesa dei dati completi di Real Time).