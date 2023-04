Giudici e autori di Amici fatti a pezzi da Ceccherini ma non si salva nemmeno L’Isola dei famosi

Massimo Ceccherini attacca Amici e L'Isola dei famosi 2023, non risparmia nessuno

Nella sua intervista al Corriere della Sera Massimo Ceccherini non ha parlato solo della sua vita privata, passato e presente ma ha anche fatto a pezzi Amici di Maria De Filippi e L’Isola dei famosi. L’attore toscano ne ha per tutti, la sua visione non è la stessa del telespettatore che di sera accenda la tv e si emoziona o si diverte seguendo i giudici del serale di Amici o Ilary Blasi con i suoi naufraghi e gli opinionisti. Niente peli sulla lingua per Ceccherini, è sempre stato così ma scopriamo cosa ha raccontato, perché nelle sue confessioni ci sono anche Roberto Benigni e Alessandro Meluzzi, per lui i due opposti, il più vero e buono e il più falso. Non dimentichiamo che dalla sua espulsione a L’Isola dei famosi Massimo Ceccherini ha dovuto sborsare un po’ di denaro: “Mi costò mezzo milione. Centomila euro di multa, più duecentomila di sponsorizzazioni tv perse. E i duecentomila finali: perché sicuramente avrei vinto io”.

Massimo Ceccherini attacca Amici di Maria De Filippi

“Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla, usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori. Gli unici che non guadagnano nulla sono i ragazzini da sbranare.” Chi la pensa come lui?

Sull’Isola dei famosi 2023 dice: “penso alla nuova Isola dei famosi, penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza, quello gli leggi. Di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia.”

E non è finita, ringrazia Roberto Benigni per quello che fece dopo la bestemmia: “Sai chi mi confortò? Roberto Benigni. Mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l’hai con l’Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente”.

Ma nello stesso periodo Alessandro Meluzzi lo deluse: “Un falso che non vi dico, mi chiamò al tempo del fattaccio. Mi passava i preti al telefono. Come se dovesse farmi un esorcismo. Meluzzi voleva fare uno spettacolo con me, ma non capisce nulla del rapporto con Dio”. Di certo Ceccherini non ha peli sulla lingua.