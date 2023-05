Amici 22: vincitore scontato per il talent di Maria De Filippi, anche Angelina Mango fa incetta di premi

Dopo quasi otto mesi, chiude l'edizione 22 di Amici Di Maria De Filippi: ecco tutti i vincitori dei premi in palio

Come da tradizione, anche la finale di Amici 22 ha previsto un vincitore scontato e premi in denaro offerti dagli sponsor un po’ per tutti i finalisti in gara. Così è andata questa sera – 14 maggio 2023 – nel corso dell’ultimo attesissimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, slittato eccezionalmente a domenica per evitare la concorrenza di Eurovision Song Contest 2023; scelta saggia visto che lo show trasmesso su Rai Uno ha fagocitato la platea televisiva con quasi cinque milioni di telespettatori medi? La finale di Amici 22 riuscirà ad eguagliare il risultato?

In attesa di leggere i dati Auditel domattina, come dicevamo in apertura, il vincitore di Amici 22 è uno sono ma all’atto pratico tutti hanno portato a casa un ricco premio. A cominciare dalla raggiante Isobel Kinnear: la ballerina di origini australiane ha portato a casa il Premio TIM del valore di 30.000 Euro. Non è andata male nemmeno a Wax (all’anagrafe Matteo Lucido): nonostante la disfatta al televoto, il giovane ha conquistato il Premio Oreo dal valore di 20.000 Euro. E gli altri finalisti?

Amici 22: tutti i premi messi in palio

Ad Angelina Mango un ricco pacchetto di premi: a lei sono andati il Premio della Critica dal valore di 50.000 Euro e il Premio delle radio partner della trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre, avendo vinto nella categoria canto, ha vinto un ulteriore premio da 50.000 Euro.

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22. A lui il premio finale di 150.000 Euro. Tutti e quattro i finalisti (Isobel, Wax, Angelina e Mattia) sono stati omaggiati di un premio aggiuntivo di 7.000 Euro in gettoni d’Oro offerto da Marlù.

Amici 22: vince Mattia Zenzola, una vittoria scontata a prevedibile

Che Mattia Zenzola sarebbe stato il potenziale vincitore di questa edizione di Amici 22 era un dato particolarmente prevedibile. Un po’ come accadde con il ballerino Andreas Muller qualche annetto fa, anche Mattia a causa di un infortunio è stato “costretto” ad un ritiro tattico durante Amici 21 per poi tornare in gara in Amici 22 con il benestare della trasmissione; il ballerino ha quindi accumulato fan e popolarità per due annate consecutive.

Un dato da non sottovalutare soprattutto per questa edizione di Amici. Infatti, la produzione ha deciso – a sorpresa – che quest’anno a decidere i vincitori di ogni sfida durante la finale sarebbe stato solo ed unicamente il televoto da casa, affidando di fatto ogni risultato ai fanclub più agguerriti sul web.