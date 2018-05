Bomba d’acqua a nord di Milano, piano d’emergenza per Legnano

Bomba d’acqua a Milano, Legnano è allagata. Nella serata di ieri, 9 maggio, il comune è stato messo in ginocchio dopo una violenta grandinata. Le ultime notizie rivelano che si è trattato di un temporale tropicale. Non solo Legnano, ma anche altre città sono rimaste coinvolte nella bomba d’acqua che si è abbattuta intorno alle ore 18 a nord di Milano. Nelle ultime ore sono stati condivisi diversi video che testimoniano come questa impressionante grandinata sia riuscita a devastare soprattutto il comune di Legnano.

BOMBA D’ACQUA A NORD DI MILANO ULTIME NOTIZIE: VIOLENTA GRANDINATA A LEGNANO CREA FORTI DISAGI AI CITTADINI

Ecco il video dopo la bomba d’acqua a Legnano, immagini davvero molto forti che mostrano la situazione

Nella serata del 9 maggio una bomba d’acqua si è abbattuta a nord di Milano, in particolare a Legnano. Il comune è stato colpito da una violenta grandinata, che ha reso le strade un vero tappeto bianco. Intanto, il comune di Milano ha scelto di convocare il Centro Operativo Comunale con procedura d’emergenza. In questo modo è stato possibile attivare il piano per l’emergenza idrica.

I livelli del fiume Seveso sono aumentati e, sapendo che spesso fuoriesce creando dei disagi ai cittadini, il comune ha cercato di monitorare la situazione.

Per fortuna nella tarda serata di ieri i temporali sono cessati e ora Legnano si sta godendo il sole. Nonostante ciò, sono state diverse le conseguenze negative che la bomba d’acqua ha provocato. Molti automobilisti sono rimasti bloccati nelle proprie auto, precisamente nella zona del sottopasso di via San Michele del Carso. I tombini sono saltati e i binari sono allagati. Fortunatamente il comune di Milano è riuscito a muoversi in tempo dopo l’arrivo dell’inaspettata ondata di maltempo. Le squadre di Protezione civile, la Polizia locale e la squadra del servizio idrico della metropolitana sono state allertate. Il nubifragio ha bloccato completamente Legnano per più di 40 minuti. Dalle ultime notizie sappiamo che non si registrano feriti. Si parla di una vera e propria bomba d’acqua che si è abbattuta a nord di Milano. Ora per cittadini rimarrà solo un brutto incubo.