Previsioni meteo fine settimana: è un weekend da allerta rossa

Le previsioni meteo per il fine settimana non promettono nulla di buono. E’ un weekend da allerta meteo in alcune zone d’Italia. Dalla Francia sta arrivando un vortice di bassa pressione che porta con sé delle perturbazioni soprattutto al Nord-Ovest. In quest’area già piove da alcune ore ma, stando alle previsioni meteo fine settimana di iLMeteo.it, la situazione dovrà ancora peggiorare. Nelle ore pomeridiane di oggi, venerdì 20 novembre 2019, dei fenomeni di pioggia molto intensa sono previsti proprio al Nord-Ovest. Regione che sarà maggiormente colpita da questa situazione è la Liguria, dove è stata dichiarata l’allerta meteo. Anche la parte alta della Lombardia e il Piemonte saranno interessati da mal tempo, la neve cadrà in maniera abbondante sopra i 1100-1200 metri. Scopriamo cosa altro succederà in questo weekend da allerta rossa per alcune zone d’Italia.

Previsioni meteo fine settimana: un weekend caratterizzato da maltempo e allerta rossa in alcune zone

Oltre al maltempo, si temono possibili fenomeni quali allagamenti. Infatti le precipitazioni cadranno in abbondanza. Dunque non si escludono problemi di tipo idrogeologico e alluvionale nelle aree colpite da queste perturbazioni. In Liguria, a causa del forte vento, sono possibili mareggiate in varie aree della regione.

Oltre al Nord-Ovest, a essere interessate dal maltempo ci saranno anche la Toscana e la Sardegna, a partire dal pomeriggio di venerdì 20 dicembre 2019. Nella tarda serata e in nottata il maltempo arriverà anche in Triveneto, nella fascia alpina e prealpina. Qui cadrà molta neve sopra i 1300 metri.

La Liguria, anche durante le ore notturne, vivrà situazioni difficili. Fino all’alta Toscana sono infatti previsti nubifragi e fenomeni di forte intensità che metteranno a dura prova queste aree. Il weekend inizia dunque all’insegna di perturbazioni che colpiranno anche l’area tirrenica, soprattutto Lazio, Campania e anche la Sardegna.

Allerta meteo in alcune regioni: ecco dove

In virtù di questo weekend difficile e caratterizzato da forte maltempo, in alcune regioni è stata dichiarata l’allerta meteo. Sulla base delle previsioni meteo del fine settimana che precede il Natale, l’allerta rossa è stata dichiarata per oggi, 20 dicembre, in Liguria. L’allerta arancione è stata invece dichiarata per la Lombardia, il Piemonte sud-orientale e sui Bacini centrali dell’Emilia Romagna. Per le altre aree di cui vi abbiamo parlato sopra, è stata dichiarata invece l’allerta gialla. Dunque il weekend pre-natalizio darà filo da torcere agli italiani con maltempo soprattutto nella parte iniziale. Nelle zone con allerta meteo bisogna prestare particolare attenzione quando si esce di casa.