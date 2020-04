Coronavirus bollettino 23 aprile 2020: i malati diminuiscono ma i decessi sono ancora tanti 464 nelle ultime 24 ore

Conferenza stampa oggi in diretta da Roma con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, al suo fianco anche il professor Locatelli. Il bollettino del 23 aprile 2020 ci informa su quelli che sono i numeri in Italia con gli aggiornamenti delle ultime 24 ore. I dati ormai da giorni mostrano una decrescita ma non ci sono numeri che lascino pensare a un andamento nettamente migliore. La situazione in Lombardia e in Piemonte continua a essere la stessa da più di dieci giorni, senza significative differenze. E purtroppo anche nelle ultime 24 ore sono morte più di 400 persone.

Vediamo i numeri nel dettaglio. Locatelli ricorda l’importanza del calo dei numero dei pazienti ricoverati e del numero dei pazienti malati. In 4 regioni non ci sono stati decessi.

Oggi gli attualmente i positivi diminuiscono di -851 e sono in totale 106.848 (ieri erano 107.699). Sale invece il numero delle persone morte: si registrano 464 nuovi morti, mentre ieri erano 437. Il totale delle persone decedute in Italia a causa del Covid-19 supera quota 25mila, arrivando a 25.549.

Dall’inizio dell’epidemia a oggi, i positivi sono stati 189.973, con un incremento di +2.646 in un giorno (ieri erano 187.327): il calo è significativo visto che ieri l’incremento era di +3.370. Quanto ai tamponi, sono stati effettuati 66.658, il totale dei test effettuati è dunque arrivato a quota 1.579.909.

Borrelli specifica che nei dati forniti oggi sul sito della protezione civile c’è anche un nuovo grafico; infatti per la prima volta vediamo la colonna dei “casi testati”, da tempo richiesta da più parti: il totale risulta essere a quota a quota 1.052.577. Questo perchè il numero dei tamponi non ci dava il numero delle persone che lo avevano realmente fatto, visto che chi si ammala, come minimo ne ha fatti 3, uno all’inizio e due per verificare la negativizzazione. Adesso invece il dato indicherà il numero reale di persone tamponate per la ricerca del virus.

E ancora, nelle ultime 24 ore sono guariti 3.033 pazienti, per un totale di 57.576. In calo i ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere in generale oggi sono 22.871 (ieri erano 23.805), di cui 2.267 in terapia intensiva (ieri erano 2.384). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 81.710.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA: I DATI DEL 23 APRILE 2020

Ecco i dati pubblicati sul sito della Regione Lombardia

– i casi positivi sono: 70.165 (+1.073) -ieri: 69.092 (1.161) -l’altro ieri: 67.931 (+960)

– i decessi: 12.940 (+200)– ieri: 12.740 (+161)-l’altro ieri: 12.579 (+203)

– in terapia intensiva: 790 (-27)-ieri: 817 (-34)-l’altro ieri: 851 (-50)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.192 (-500)-ieri: 9.692 (-113)-l’altro ieri: 9.805 (-333)

– i tamponi effettuati: 302.715 (+12.016)-ieri: 290.699 (+13.502)-l’altro ieri: 277.197 (+6.711)

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI REGIONE PER REGIONE 23 APRILE 2020

Vediamo quindi i numeri regione per regione